新春海外交易熱 群益期貨推「新春不打烊」交易送 iPhone 等大禮

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

2026年全球資本市場在「川普2.0」關稅政策與地緣政治摩擦的雙重推升下，黃金、白銀以及銅等貴金屬與基本金屬行情日前創歷史新高，成為許多投資人避險與趨勢資金的首選標的。

隨著農曆春節將至，台股即將於2月12日休市，面對連假期間國際金價、原油及美股指數的高波動潛力，投資人紛紛將目光轉向海外市場。為此，群益期貨（6024）重磅推出「新春不打烊」活動，祭出逾50萬元高規獎勵回饋投資人，陪伴投資人掌握全球市場行情。

為鼓勵投資人進行多元資產配置，並精準捕捉全球獲利機會，即日起至2月28日，群益期貨針對各大海外交易所設置專屬加碼，其中，新開戶且完成動用最高可領取1,300元交易發財金。

此外，於2月11日至2月20日期間，投資人只要交易海外期貨或槓桿保證金商品，就有機會參加「天天抽萬元AI豪禮」，獎項緊扣當前最新科技，包含iPhone 17、Meta x Ray- Ban智能眼鏡、AI掃地機器人、ChatGPT、Gemini服務等AI智能好禮。群益期貨更針對交易量達標的客戶，直接豪送iPhone Air。

群益期貨表示，獎項設計充滿巧思，希望透過這些先進工具，讓投資人在精研盤勢、運籌帷幄的同時，也能同步享受高品質且高效能的數位智慧生活。

群益期貨在春節連假期間特別企劃「新春特別節目」，將於2月16日（除夕）起至2月20日（初四），每天晚上6點在官方YouTube頻道「群益期全球觀點」準時播出。節目內容邀請多位實戰贏家期天資訊負責人吳偉仁、新式形態學創辦人莎拉、COBE交易所衍生品市場情報總監、群益期貨研究發展部資深經理余韋德及群益早安王牌講師王永明，深入剖析2026年投資趨勢與操盤心法，陪伴投資人掌握全球金融脈動。

群益 期貨
相關新聞

壽險業海外投資 金管會將加入公債信評限制

立委要求金管會必須對壽險業的海外投資加強控管，金管會今日向財委會提出專案報告，將提出三大新對策，其中將加入對公債的信用評...

南山壽「三個定」 穩住保戶資產

全球關稅戰、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，讓今年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會主席5月即將換人，新任主席是否加...

中信金躍全球500大品牌

國際權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》日前揭曉「2026年全球500大品牌價值調查」榜單，中國信託金控首...

南山人壽美元固定利率保單受青睞 提供「以不變應萬變」新選擇

美國財政部重申強勢美元政策，10年期美債殖利率仍在4%以上，加上留學、旅遊等需求，國人對美元資產的配置需求依舊強勁，20...

券商承辦高資產財管 鬆綁

金管會昨（10）日宣布，鬆綁券商承辦高資產財管兩大限制，除放寬申辦高資產財管業務資格，也擴大境外結構型商品銷售對象，新制...

台新新光金助力教育平權

台新新光金控長期關注偏鄉教育與青少年發展、持續以實際行動支持教育平權，促成高雄市桃源區建山國小五位教師、12位學生將於2...

