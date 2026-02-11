哥國曝險後出手！壽險投資國外公債 金管會要設限了

壽險業投資國外政府公債，將首度設下信用評等門檻。據了解，金管會研擬修法，未來主權債須達「投資等級」才可投資，若遭降為非投資級，不得加碼，並須提列預期信用損失。此舉被視為回應哥倫比亞曝險爭議後的監理補強。

壽險業者坦言，海外債投資仍以公司債與金融債為大宗，占比約八成，公債僅一至二成，短期衝擊有限；但部分新興市場國家公債恐因此被排除，投資版圖勢將收斂。

全案起因於哥國主權債遭降評，引發立法院關注壽險業重押新興市場主權債風險。

據金管會統計，截至2025年11月底，金融業對哥國曝險1,393.24億元，其中壽險業占1,385.1億元，幾乎全數承擔，且以主權債及國營石油公司債為主；南山人壽單一曝險629.12億元，占比達45%。

在財委會質詢壓力下，金管會主委彭金隆承諾檢討壽險投資非投資級債比重與限制，並於一個月內提專案報告。

據最新出爐報告揭示，金管會研擬修訂「保險業辦理國外投資管理辦法」，補上現行對國外公債「無評等限制」的缺口。

依現行規定，壽險投資外國政府公債僅受國外投資總額控管，未設信用門檻；反觀政府機構債與地方政府債，皆要求至少A-級以上。

監理天平長期傾向將主權債視為相對安全資產，如今隨新興市場波動升高，風險認定明顯轉向審慎。

金管會規劃三管齊下：第一，比照金控揭露制度，按季公布整體保險業各國別曝險；第二，明定主權債須達一定信用評等，並建立降評後的資本與提列機制；第三，持續依國際情勢動態調整監理措施，確保清償能力。