春節出國換匯 線上結匯、外幣 ATM 等五大管道比一比

民眾安排春節出國旅遊，普遍都有換匯需求，但適逢銀行春節換新鈔，若是選擇臨櫃換匯可能需要排隊等候，事實上，除了臨櫃換匯之外，民眾也可以選擇外幣ATM、線上結匯、外幣帳戶提領，也能透過雙幣信用卡依自身需求自行換匯，成為最主要的五種換匯管道。

進一步盤點民眾常用的五種換匯管道，首先是臨櫃換匯，這是最傳統的換匯方式，民眾可選擇換外幣現鈔（現金賣出），或換匯至外幣帳戶（即期賣出），但通常臨櫃換匯的匯率較差，且多數銀行會收取手續費，還得花時間跑銀行，不過，優點在於可換取面額較小的現鈔，且對於不熟悉網路操作的長輩也相對友善。

其次是，透過實體外幣ATM進行換匯，其交易匯率以「現金賣出匯率」而定，通常會有匯率與手續費優惠，但必須留意提領時可能遇到現鈔不夠的風險，另外，可能無法換取到較冷門的幣別，以及提領時可能有金額上限。

第三種則是線上結匯，目前包括臺灣銀行、兆豐銀行都有提供線上結匯，民眾不需要額外開立外幣帳戶，也不限該行客戶，24小時可下單，透過線上結匯完成購買外幣現鈔後，在指定日期至指定分行領取，通常銀行都有祭出優惠減碼；不過，民眾領取依舊需要親自跑一趟指定的分行，且須配合指定提領分行的營業時間。

第四種管道，若是擁有外幣帳戶的民眾，也可以透過網銀或手機APP線上換匯，可以依照自己的需求隨時將帳戶中的台幣與外幣互相轉換，且是「即期匯率」計價，銀行也經常會有換匯減分優惠，不過要注意的是，若想把外幣帳戶中的外幣提領出來，就會酌收匯差手續費。

最後則是雙幣信用卡。雙幣信用卡是搭配外幣帳戶使用，民眾可根據自身需求自行換匯，可趁匯率較佳時先兌換外幣，當刷卡消費時，就能直接從信用卡的外幣帳戶扣款，有效減少換匯成本。另外，雙幣卡通常也會搭配刷卡現金回饋、換匯減分等優惠。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，雙幣信用卡具備鎖定匯率低點、節省換匯手續費、降低攜帶大量現金風險等三大優勢，能為海外消費提供更便利且安全的支付體驗。