壽險業海外投資 金管會將加入公債信評限制

立委要求金管會必須對壽險業的海外投資加強控管，金管會今日向財委會提出專案報告，將提出三大新對策，其中將加入對公債的信用評等限制。

立委郭國文要求金管會加強壽險業的海外投資管理，並且要求比照金控相關規定揭露銀行業及保險業的國外投資暴險情形，並且提出降低壽險業海外暴險對策。

金管會今天回覆財委會的專案報告裡提出三大對策，包括：

一、 將研議參考現行按季提供金融控股公司國家別暴險資訊，由金管會提供整體保險業投資個別國家別暴險情形可行性。

二、 為強化控管保險業國外投資暴險情形，正研擬修訂「保險業辦理國外投資管理辦法」，就現行保險業投資國外公債無投資條件規定部分，擬研議增訂信用評級的限制，以督促保險業所投資國外政府公債的主權信用評等應達一定信用評等。

三、 金融資金主要來自大眾，為確保金融各業辦理國外投資時能兼顧風險與報酬，將持續關注國際情勢，並依國際情勢變化採行因應措施，以確保金融業經營、投資及清償能力。