獨家／財部約公股行庫開會 企業赴美投融資信用保證 要銀行主動出擊

農曆新年將至，財政部9日邀集八大公股行庫開會，除了提醒春安維護之外，亦請行庫開始評估赴美投資融資保證捐助事宜，包括對資本適足率的影響等。另能源署則簡報目前離岸風電融資需求，鼓勵行庫配合國家政策參與融資。

據了解，財政部召集旗下八大公股行庫會議主要聚焦五大議題，首先，在打詐方面，日前各行庫開始試行ATM導入「臉部遮蔽示警功能」，民眾若戴口罩提款，ATM可能發出警示音，上路後確實有效，各銀行也報告安裝進度等。

再者，府院相當重視關懷中小微企業，要求行庫持續動起來「主動出擊」，以電話或拜訪等方式關懷中小微企業，了解關稅底定後有無需更多協助之處。至於台美關稅備忘錄包括企業赴美投資的政府信用保證額度2,500億美元，國發會正規劃中，將與金管會、金融機構討論出方案。

其中保證倍數15到20倍、預計保證專款約60至100億美元，資金分五期，且「有出資的銀行」才能參與後續的融資保證。公股銀身為政策先鋒隊，財部亦請行庫評估未來捐贈基金專款相關事宜，由於是現金流出，包括評估資本適足率影響數等。

事實上，現行最為人熟知的經濟部轄下中小企業信用保證基金為類似機制，目前每年捐助基金前五大戶中，公股銀包辦四強，中信為唯一民營，而最多行庫的今年度捐贈超過3億元。不過，此次2,500億融資保證若只有八家公股參與，出資壓力較大，因此國發會希望民營銀行也能加入。

最後，經濟部能源署簡報離岸風場融資需求，以單一風場500MW約需投資1,000億元，開發商自籌款約三成計，各銀行分攤下來額度不至於太大。此外，春節前夕，財部依例提醒行庫注意春安維護。