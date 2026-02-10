快訊

工業地產史上最大筆交易拍板！力積電銅鑼廠約新台幣528.4億元賣美光

獨家／財部約公股行庫開會 企業赴美投融資信用保證 要銀行主動出擊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

農曆新年將至，財政部9日邀集八大公股行庫開會，除了提醒春安維護之外，亦請行庫開始評估赴美投資融資保證捐助事宜，包括對資本適足率的影響等。另能源署則簡報目前離岸風電融資需求，鼓勵行庫配合國家政策參與融資。

據了解，財政部召集旗下八大公股行庫會議主要聚焦五大議題，首先，在打詐方面，日前各行庫開始試行ATM導入「臉部遮蔽示警功能」，民眾若戴口罩提款，ATM可能發出警示音，上路後確實有效，各銀行也報告安裝進度等。

再者，府院相當重視關懷中小微企業，要求行庫持續動起來「主動出擊」，以電話或拜訪等方式關懷中小微企業，了解關稅底定後有無需更多協助之處。至於台美關稅備忘錄包括企業赴美投資的政府信用保證額度2,500億美元，國發會正規劃中，將與金管會、金融機構討論出方案。

其中保證倍數15到20倍、預計保證專款約60至100億美元，資金分五期，且「有出資的銀行」才能參與後續的融資保證。公股銀身為政策先鋒隊，財部亦請行庫評估未來捐贈基金專款相關事宜，由於是現金流出，包括評估資本適足率影響數等。

事實上，現行最為人熟知的經濟部轄下中小企業信用保證基金為類似機制，目前每年捐助基金前五大戶中，公股銀包辦四強，中信為唯一民營，而最多行庫的今年度捐贈超過3億元。不過，此次2,500億融資保證若只有八家公股參與，出資壓力較大，因此國發會希望民營銀行也能加入。

最後，經濟部能源署簡報離岸風場融資需求，以單一風場500MW約需投資1,000億元，開發商自籌款約三成計，各銀行分攤下來額度不至於太大。此外，春節前夕，財部依例提醒行庫注意春安維護。

銀行 國發會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

ATM也能領新鈔卻沒人用 網友揭背後原因：麻煩又虧錢

春節在即…上海商銀今早全台大當機 金管會說話了

急壞客戶！上海商銀本行設備故障影響全台據點 臨櫃、ATM、APP全暫停

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

相關新聞

全台ATM大當機近三小時 金管會緊盯上海商銀

上海商業儲蓄銀行（5876）10日上午8時起，全台ATM與網銀系統大當機，影響270台ATM及臨櫃交易，直到上午10時5...

金馬迎春 國泰金融服務24小時不打烊

金馬迎春，新春期間國泰金融服務不打烊，國泰金控（2882）旗下子公司做好萬全準備提供客戶24小時服務，全面滿足客戶虛實通...

銀行放款+保險投資 金管會喊千億資金衝五大信賴產業

金管會吹響金融資金進軍「五大信賴產業」號角，銀行放款與保險投資雙管齊下。從2026年4月起，銀行首期新增放款目標1,20...

金管會提3大管道 開放保險業投資5大信賴產業

金管會今天宣布，開放保險業可透過直接投資、間接投資與聯合參貸管道投資5大信賴產業，預計農曆年前發布令釋，業者後續在申報去...

AI投資帶動貿易成長！台灣超越大陸、馬來西亞 躍升新加坡最大貿易夥伴

新加坡今天發布經濟調查報告，台灣於2025年成為新加坡最大的商品貿易夥伴，超越中國與馬來西亞。駐新加坡代表童振源告訴中央...

安聯投信：結合消費及理財 雙收策略有序累積退休金

主動式基金專家安聯投信攜手「好好證券」，共同推出再升級的便民服務。現在開通服務並透過全支付「電支雞」，讓日常消費不僅是支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。