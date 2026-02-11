五大信賴產業 金融活水來了 銀行放款與保險投資雙管齊下

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會。 聯合報系資料照

金管會吹響金融資金進軍「五大信賴產業」號角，銀行放款與保險投資雙管齊下。從2026年4月起，銀行首期新增放款目標1,200億元，保險業資金也開放同步進場，准投資半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊，金融資金將直接注入國家重點產業，政策力道明確。

銀行局主秘周正山昨（10）日指出，五大信賴產業將接棒六大核心戰略產業方案，更聚焦資源投入重點產業。金管會將從2026年4月起推動三期（年）放款計畫，首期到年底新增放款目標是1,200億元。

與原先的六大核心相比，五大信賴涵蓋行業項目由387項縮減至94項，主要是減少了「台灣精準健康」與「綠電和再生能源」。因範圍減少，首期放款目標相較去年六大核心的3,800億元也有所縮減。

銀行業達標的獎勵內容，則延續六大核心的獎勵方案，包括簡易分行變更、准分行遷移到北高兩都、轉投資事業採自動核准、增設國內外分支機構可加分或優先准等。

金管會昨日同時宣布開放保險業資金投入五大信賴產業，包括直接投資、間接投資，以及參貸放款三種管道。

一是直接投資風險係數是30%，每案以保險資金5%為限；二是透過創投或私募股權基金「間接投資」，風險係數降至17.25%，投資限額以創投基金的25%，或私募股權基金20%為限；三是保險業當參貸行放款，則風險係數僅0.48%。

風險係數愈低，代表壽險業資本需求愈低，有助業者提高長期資金投入實體產業的誘因。全體投資額是計入專案運用管理辦法，投資限額以保險業可運用資金15%為限。

