工業地產史上最大筆交易拍板！力積電銅鑼廠約新台幣528.4億元賣美光

萬潤2025年每股賺15.46元 將配發股利11.78770911元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

半導體設備廠萬潤（6187）10日董事會通過2025年財報，去年營收53.66億元，年減3%，營業利益16.1億元，年增12.8%，歸屬母公司淨利14.85億元，年增13.3%，每股純益15.46元，優於2024年的14.57元。

萬潤董事會也通過配發股利案，預計配發去年現金股利每股11.78770911元，配發率76.2%，以今日收盤價383元計算，現金殖利率約3.07%，將提交今年6月26日股東會通過，萬潤今年也將進行董事改選。

萬潤 董事
