玉山銀打造永續食農共好圈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行積極推動永續食農轉型，農業部長陳駿季（左）頒發2025年「農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體」獎座，由玉山銀行個金總處資深副總林榮華代表受獎。玉山銀行／提供
玉山銀行積極推動永續食農轉型，農業部長陳駿季（左）頒發2025年「農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體」獎座，由玉山銀行個金總處資深副總林榮華代表受獎。玉山銀行／提供

農業部農糧署於日前舉辦2025年「農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體」表揚活動，玉山銀行以「串連產官學金永續共好圈，促進食農價值鏈永續發展」實踐成果，第三度脫穎而出獲此殊榮，為本屆唯一獲表揚的民營銀行，展現玉山深耕永續領域，整合產、官、學合作夥伴與金融支持，全方位促進食農價值鏈永續發展的積極承諾。

面對氣候變遷、生態失衡與糧食安全等全球性挑戰，永續食農不再只是單一產業的課題，而是牽動環境永續、生產溯源與產業韌性的重要關鍵。玉山長期支持政府政策，積極結合產業技術、學術研究與金融資源，共築產、官、學、金「永續食農共好圈」，以兼具創新與系統性的思維，一同推動食農價值鏈上、中、下游的永續升級與轉型。

玉山深知金融業在資本運作中扮演關鍵中介角色，應積極引導資金投入對自然具正向影響的經濟活動，自2014年「玉山瓦拉米計畫」開始，十餘年來攜手玉山國家公園、慈心基金會與銀川永續農場，協助在地部落農友永續轉型。

借鑒此實務經驗，玉山進一步結合金融專業，推出「Farm to Table永續食材價值鏈」金融服務，透過專屬金融方案與資源整合，鼓勵上、中、下游採行永續生產與流通模式，並結合信用卡消費活動引導市場需求，形成從生產到消費的循環推動機制，打造具韌性的食農生態系。

今年玉山將持續擴大永續食農推動範圍，延伸至生產支持業者、運銷業者與農遊場域，期望運用金融力量支持更多致力於自然友善與產業升級的夥伴，發揮更廣泛的ESG影響力，陪伴食農相關產業邁向韌性、永續的未來。

玉山表示，獲獎不僅是榮譽，更是持續精進的責任與承諾，玉山秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的使命，積極接軌國際趨勢，發展前瞻性永續策略，並以金融專業結合內外部資源，透過創新金融模式與跨界夥伴合作，持續深化永續食農投入，守護在地生態環境，實踐人與自然和諧共生的美好願景。

永續 玉山國家公園 食農
