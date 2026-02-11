南山人壽美元固定利率保單受青睞 提供「以不變應萬變」新選擇

美國財政部重申強勢美元政策，10年期美債殖利率仍在4%以上，加上留學、旅遊等需求，國人對美元資產的配置需求依舊強勁，2025年壽險業界有17張銷售破百億元的保單中，就有五張是美元保單，規模共近550億元，全年美元保單新契約保費應有新台幣4,000億元以上。

「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險（定期給付型）（U1P10E2）」」推出初期，限定在銀行通路銷售，至今保費規模已突破百億元，且仍在持續增加，代表國人對兼具保障功能的固定利率商品仍有一定的需求。因為固定利率，保單價值準備金穩定累積，保單滿期時間及金額也確定，在快速變動的時代，可提供保戶「以不變應萬變」的選擇，也奠定南山人壽在美元固定利率型商品的領導地位。

2026年2月開始，「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險」也在業務通路上架，提供客戶更多選擇的機會，據金管會及保發中心的統計，2025年前11月美元保單新契約保費約新台幣3,702億元，較前年同期成長35.7%，若再加上續期保費，去年前11月美元保單總保費收入達新台幣8,648億元，顯見國人仍有配置美元資產與投保美元保單的需求。

台灣在2025年底正式進入超高齡社會，高齡人口占比拉高，據國發會的推估，到2028年總扶養比將觸及50%，代表15到64歲工作年齡人口的經濟壓力越來越大，三明治族群同時要養育子女、照顧父母，還要累積自己的退休金，在選擇財務工具上，更須謹慎小心，以免資產不增反減。