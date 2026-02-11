南山壽「三個定」 穩住保戶資產

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
2026年投資市場充滿變數，南山人壽「美利Fun鑫美元養老保險」助保戶以因應不確定。南山人壽／提供
全球關稅戰、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，讓今年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會主席5月即將換人，新任主席是否加速執行美國總統川普的降息意志，更讓資本市場前景不明，南山人壽2月即於全通路協助保戶以「固定、穩定、確定」方案來因應不確定，針對手中已有美元資產、穩健保守型、偏好美元保單、想兼顧家庭保障與資產傳承、及外貿企業主等五大類客戶，提供解方。

美國聯準會從2024年9月開始啟動降息循環，至2025年底已有六次決定降息，幅度一共7碼（175個基本點），聯邦資金利率目標區間從高點的5.25%至5.5%，到去年底已降到3.5%至3.75%，台灣中央銀行分析，美國2026年仍將繼續降息，降息循環下，可能繼續推升資產價格，但也可能讓固定收益部位縮水，對於不想承擔太高投資風險的客戶，將有一定的衝擊。

南山人壽在2025年中推出「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險（定期給付型） （U1P10E2）」，針對手中已有美元部位、想要投保美元保單、對經濟前景感到不安、想規劃退休卻不想承擔太大風險、有家庭責任及傳承計畫的族群，供新的解方，保單有五大特色，一是0到88歲都可投保，最低投保金額1萬美元，單件基本保額4.5萬美元以上或12萬美元以上，都有不同比率的保費折扣，可讓任何年齡層進行自己的退休規劃；二是保費躉繳（一次繳費），保障10年，從出生祝賀金、結婚禮金到退休金，都可一次投入，10年滿期仍生存即可領取滿期保險金，有利保戶作分階段的人生規劃。

三是身故或完全失能保險金可選擇分期定期給付，保戶可約定給付期間（5到30年內）、給付周期（每年或每月給付）、給付比例，可用保險金在更長的時間照顧自己或家人；四是固定利率美元保單，保單價值準備金依固定利率穩定增長，提供穩健型或已退休的客戶相對固定、確定的退休規劃；五是美元收付，可供已有美元部位、偏好美元保單或外貿企業主等族群，作為安排其美元資產的工具。

給付 資產 美國
