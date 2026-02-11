券商承辦高資產財管 鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會昨（10）日宣布，鬆綁券商承辦高資產財管兩大限制，除放寬申辦高資產財管業務資格，也擴大境外結構型商品銷售對象，新制上路後，將新增五家券商入場，並替券商打開約1.3萬名潛在客戶市場，最快3月中實施。

市場關注，高資產財管長期是銀行的核心地盤，金管會鬆綁券商全面參戰後，富豪客戶爭奪戰升溫，是否將撼動銀行獨大的高資產財管版圖，成為後續觀察重點。

金管會研擬修正「證券商受託買賣國外有價證券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」兩大規定，預告14天，等於農曆年後，券商財管業務可望迎來制度轉折點。

首先在准入門檻上，金管會刪除券商須具備淨值100億元，或淨值70億元並需引資攬才的限制，改以不得累虧、負債淨值比等財務健全性作為審查核心。

一家券商主管坦言，銀行早已取消高淨值門檻，券商長期被制度卡位，金管會鬆綁後，讓券商和銀行財管戰場，回到同一條起跑線。

目前共十家券商承作高資產財管業務，鬆綁後，預估將新增五家券商可「入門看門道」，等於參戰家數最多達15家。

第二項鬆綁則直接擴大商品銷售市場，放寬券商海外子公司發行境外結構型商品的銷售對象。

除既有高資產客戶、機構投資人、或大型法人外，新增納入淨值5,000萬元以上的專業法人或基金，及資產3,000萬元以上的專業自然人。

券商 資產 客戶
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

全台ATM大當機近三小時 金管會緊盯上海商銀

高資產財管 規劃證照化

金管會開放金融創新 三大亮點上線

金管會：外資今年1月淨匯入93.94億美元 創近5年同期新高

相關新聞

獨家／財部約公股行庫開會 企業赴美投融資信用保證 要銀行主動出擊

農曆新年將至，財政部9日邀集八大公股行庫開會，除了提醒春安維護之外，亦請行庫開始評估赴美投資融資保證捐助事宜，包括對資本...

南山壽「三個定」 穩住保戶資產

全球關稅戰、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，讓今年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會主席5月即將換人，新任主席是否加...

中信金躍全球500大品牌

國際權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》日前揭曉「2026年全球500大品牌價值調查」榜單，中國信託金控首...

南山人壽美元固定利率保單受青睞 提供「以不變應萬變」新選擇

美國財政部重申強勢美元政策，10年期美債殖利率仍在4%以上，加上留學、旅遊等需求，國人對美元資產的配置需求依舊強勁，20...

券商承辦高資產財管 鬆綁

金管會昨（10）日宣布，鬆綁券商承辦高資產財管兩大限制，除放寬申辦高資產財管業務資格，也擴大境外結構型商品銷售對象，新制...

台新新光金助力教育平權

台新新光金控長期關注偏鄉教育與青少年發展、持續以實際行動支持教育平權，促成高雄市桃源區建山國小五位教師、12位學生將於2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。