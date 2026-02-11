券商承辦高資產財管 鬆綁

金管會昨（10）日宣布，鬆綁券商承辦高資產財管兩大限制，除放寬申辦高資產財管業務資格，也擴大境外結構型商品銷售對象，新制上路後，將新增五家券商入場，並替券商打開約1.3萬名潛在客戶市場，最快3月中實施。

市場關注，高資產財管長期是銀行的核心地盤，金管會鬆綁券商全面參戰後，富豪客戶爭奪戰升溫，是否將撼動銀行獨大的高資產財管版圖，成為後續觀察重點。

金管會研擬修正「證券商受託買賣國外有價證券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」兩大規定，預告14天，等於農曆年後，券商財管業務可望迎來制度轉折點。

首先在准入門檻上，金管會刪除券商須具備淨值100億元，或淨值70億元並需引資攬才的限制，改以不得累虧、負債淨值比等財務健全性作為審查核心。

一家券商主管坦言，銀行早已取消高淨值門檻，券商長期被制度卡位，金管會鬆綁後，讓券商和銀行財管戰場，回到同一條起跑線。

目前共十家券商承作高資產財管業務，鬆綁後，預估將新增五家券商可「入門看門道」，等於參戰家數最多達15家。

第二項鬆綁則直接擴大商品銷售市場，放寬券商海外子公司發行境外結構型商品的銷售對象。

除既有高資產客戶、機構投資人、或大型法人外，新增納入淨值5,000萬元以上的專業法人或基金，及資產3,000萬元以上的專業自然人。