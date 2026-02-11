中信金躍全球500大品牌

國際權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》日前揭曉「2026年全球500大品牌價值調查」榜單，中國信託金控（2891）首度入榜，以品牌價值60.84億美元（約新台幣1,919億元）位居全球第418名，為台灣唯一入榜之金控業者。

根據《Brand Finance》報告指出，近年人工智慧的快速進步、地緣政治的分化、經濟的不確定性等，帶給全球企業前所未有的壓力；擁有強勁品牌力的企業，能在不確定時期展現經營韌性，為客戶、投資者提供信心。中國信託致力實踐We are family的品牌精神與「守護與創造」的企業使命呼應《Brand Finance》的分析，不僅國內外業務穩健成長，各項產品展現卓越競爭力，整體獲利屢創歷史新高，更致力強化防詐與資安治理，積極與主管機關、監理單位合作以擴大防護網絡，守護民眾資產，贏得客戶與投資人信賴。

值得一提的是，中信金控去年囊括海內外共367項大獎，包括68項全球及亞太級重要獎項、逾110項為金融科技應用肯定，亦成為本次中信金控得以入選全球500大最有價值品牌的重要關鍵，再創台灣金融業者邁向國際舞台的新紀錄。

今年適逢中國信託成立滿60周年，回顧一甲子發展歷程，憑藉「關心、專業、信賴」為核心品牌精神，從創立初期僅19名員工的小型機構，成長為橫跨銀行、人壽、證券等領域、旗下擁有九家子公司，布局海外14個國家與地區、員工人數逾3萬人的國際化金融集團，發展軌跡亦被視為台灣金融業走向全球的重要縮影。

中國信託表示，60年來持續深耕台灣、放眼國際，不僅見證台灣經貿起飛與產業轉型，也在企業國際化過程中扮演關鍵金融後盾角色，提供跨境金流、融資、投資與財富管理等多元服務，協助企業與個人客戶拓展海外布局，逐步建立「台灣最國際化金融機構」的品牌定位。隨著全球市場連結日益緊密，中國信託也持續強化數位金融與風險管理能力，提升跨國服務整合度。

《Brand Finance》1996年成立於英國倫敦，深入研究全球逾5,000家企業，透過品牌力、品牌忠誠度、品牌知名度、企業財務表現與投資、市場占有率及獲利能力等指標衡量企業的品牌價值，為全球最具指標性與影響力的公正品牌價值評估與諮詢機構，每年發布的「全球500大最有價值品牌」排行榜，被視為衡量企業國際競爭力的重要指標。