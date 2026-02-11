台新新光金助力教育平權

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控支持建山國小國際交流計畫，高雄市長陳其邁（左三）頒發感謝狀，並與台新青少年基金會董事長蔡清祥（左四）合影。台新新光金控／提供
台新新光金控支持建山國小國際交流計畫，高雄市長陳其邁（左三）頒發感謝狀，並與台新青少年基金會董事長蔡清祥（左四）合影。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）長期關注偏鄉教育青少年發展、持續以實際行動支持教育平權，促成高雄市桃源區建山國小五位教師、12位學生將於2月19日至26日首次前往美國進行教育與文化交流，台新新光金成為重要推手。高雄市政府為感謝台新新光金控贊助本次國際交流計畫，昨（10）日於市政會議中由市長陳其邁代表市府頒發感謝狀，並由台新青少年基金會董事長蔡清祥代表接受。

陳其邁表示，特別感謝台新新光金控長期投入偏鄉教育與國際交流，協助學童走向世界，開拓未來更多可能。蔡清祥則表示，透過台新新光金控挹注資源，支持建山國小參與教育部國教署核定的「114學年度國際教育補助計畫—國際交流項目」計畫，協助推動原民學校國際教育，鼓勵台灣學子跨國交流，讓孩子看見世界。此外，台新青少年基金會也持續深耕並重視青少年教育、品格培養及提倡志願服務觀念，以多元學習方式培養下一代關鍵能力與全球視野。

位於高雄市桃源區的建山國小，長期致力於原住民族文化教育與多元課程發展，透過合唱、語言、科技及文化課程，培養學生多元能力。此次赴美交流，除回訪美國姊妹校外，師生也將以雙語簡報、歌舞表演及文化分享，向國際友人介紹原住民族歲時祭儀與生活文化，展現多元教育成果。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」的核心精神，持續發揮金融影響力，推動社會正向循環。此次透過贊助高雄市建山國小學童參與國際教育交流，不僅拓展孩子的國際視野，也鼓勵建立多元知識，勇於與世界對話，為翻轉未來奠定重要基礎。蔡清祥強調，台新新光金控與台新青少年基金會將持續投入教育公益，攜手政府與學校，支持更多偏鄉學子拓展學習舞台，讓教育成為連結世界的重要力量。

青少年 偏鄉教育 高雄市
