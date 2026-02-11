彰銀亞資高雄專區設分行

彰化銀行（2801）1月獲利迎來開門紅，合併稅後純益16.76億元，受惠於財富管理銷售動能強勁，在利息及手續費淨收益雙位數增長帶動下，1月獲利較去年同期成長25%。彰化銀行響應政府推動亞洲資產管理中心政策，繼日前獲金管會許可進駐高雄專區，於專區劃定範圍內的鹽埕分行設置「高資產財富管理中心」，於昨（10）日由董事長胡光華、總經理簡志光及副總經理鍾季敏等共同揭牌，宣告彰銀高資產財富管理邁入新里程碑。

彰銀在財富管理領域早有布局，於2018年3月即成立高資產服務團隊，集結市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各領域菁英，協同分行為客戶量身訂做規劃諮詢服務。自2025年獲准並開辦高資產財富管理業務（財管2.0）以來，於總行設立專責單位統籌高資產業務經營與推廣。

此次進駐高雄專區，彰銀由專責單位規劃業務運作，以鹽埕分行「高資產財富管理中心」作為策略基地，設置專區團隊並串聯海內外營業據點，充分發揮協同效益。將聚焦高資產客戶，提供涵蓋信託、基金、家族辦公室及跨境理財等一站式整合服務，憑藉多年深耕累積的客戶基礎，打造具競爭力的資產管理服務平台。鹽埕分行高資產財富管理中心辦理的試辦業務內容多元，主要包括「家族辦公室服務」、「私募股權基金」、「未具證券投資信託基金性質之境外基金」等；授信類業務涵蓋「保費融資」、「保單融資」及「信託受益權擔保質借」；另提供跨境金融服務等，將配合高資產客戶需求適時提供服務。

彰化銀行選定專區劃定範圍內的鹽埕分行設置「高資產財富管理中心」，以鹽埕區優質發展脈絡及高雄港灣特有人文地貌為基礎，擷取典籍「富潤屋，德潤身」的寓意，融合「熱忱、效率、創新」的經營理念，打造高資產客戶專屬空間。