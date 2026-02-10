全台ATM大當機近三小時 金管會緊盯上海商銀
上海商業儲蓄銀行（5876）10日上午8時起，全台ATM與網銀系統大當機，影響270台ATM及臨櫃交易，直到上午10時50分跨行系統才全面恢復，當機時間近三小時。
銀行局主秘周正山表示，上海商銀上午8點發現異常，9時13分已通報重大偶發事件。初步研判，原因是不斷電系統組件損壞，導致機房電力中斷，廠商評估無法在9點銀行開門營業後立即排除。
上海商銀在事故發生後，立即啟動手動替代作業。9時半恢復電力，但需確認資料完整性與遺失風險；10時半確認行內系統可運作，10時50分跨行系統恢復正常。周正山強調，目前交易資料尚無遺失，也未收到客訴。
依重大偶發事件規定，上海商銀需於7個營業日內（2月26日前）提交詳細調查報告。銀行局已督促該行在春節前完成ATM、網銀、行動銀行及信用卡運作準備，確保年節期間服務不中斷。
周正山指出，春節及連假前，金管會都會發函銀行公會，要求各行自動化交易設備資源、人力配置到位，並設置緊急應變機制，避免技術性問題影響營運。
