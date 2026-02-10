快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

全台ATM大當機近三小時 金管會緊盯上海商銀

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
上海商銀全台大當機，金管會說話了。圖／本報資料照片
上海商銀全台大當機，金管會說話了。圖／本報資料照片

上海商業儲蓄銀行（5876）10日上午8時起，全台ATM與網銀系統大當機，影響270台ATM及臨櫃交易，直到上午10時50分跨行系統才全面恢復，當機時間近三小時。

銀行局主秘周正山表示，上海商銀上午8點發現異常，9時13分已通報重大偶發事件。初步研判，原因是不斷電系統組件損壞，導致機房電力中斷，廠商評估無法在9點銀行開門營業後立即排除。

上海商銀在事故發生後，立即啟動手動替代作業。9時半恢復電力，但需確認資料完整性與遺失風險；10時半確認行內系統可運作，10時50分跨行系統恢復正常。周正山強調，目前交易資料尚無遺失，也未收到客訴。

依重大偶發事件規定，上海商銀需於7個營業日內（2月26日前）提交詳細調查報告。銀行局已督促該行在春節前完成ATM、網銀、行動銀行及信用卡運作準備，確保年節期間服務不中斷。

周正山指出，春節及連假前，金管會都會發函銀行公會，要求各行自動化交易設備資源、人力配置到位，並設置緊急應變機制，避免技術性問題影響營運。

上海商銀 ATM 金管會
相關新聞

上海商業儲蓄銀行（5876）10日上午8時起，全台ATM與網銀系統大當機，影響270台ATM及臨櫃交易，直到上午10時5...

金馬迎春 國泰金融服務24小時不打烊

金馬迎春，新春期間國泰金融服務不打烊，國泰金控（2882）旗下子公司做好萬全準備提供客戶24小時服務，全面滿足客戶虛實通...

銀行放款+保險投資 金管會喊千億資金衝五大信賴產業

金管會吹響金融資金進軍「五大信賴產業」號角，銀行放款與保險投資雙管齊下。從2026年4月起，銀行首期新增放款目標1,20...

金管會提3大管道 開放保險業投資5大信賴產業

金管會今天宣布，開放保險業可透過直接投資、間接投資與聯合參貸管道投資5大信賴產業，預計農曆年前發布令釋，業者後續在申報去...

AI投資帶動貿易成長！台灣超越大陸、馬來西亞 躍升新加坡最大貿易夥伴

新加坡今天發布經濟調查報告，台灣於2025年成為新加坡最大的商品貿易夥伴，超越中國與馬來西亞。駐新加坡代表童振源告訴中央...

安聯投信：結合消費及理財 雙收策略有序累積退休金

主動式基金專家安聯投信攜手「好好證券」，共同推出再升級的便民服務。現在開通服務並透過全支付「電支雞」，讓日常消費不僅是支...

