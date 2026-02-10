金馬迎春 國泰金融服務24小時不打烊

金馬迎春，新春期間國泰金融服務不打烊，國泰金控（2882）旗下子公司做好萬全準備提供客戶24小時服務，全面滿足客戶虛實通路需求，陪伴客戶安心過好年，共創美好未來。

國泰人壽表示，春節期間網路投保24小時不打烊，眾多商品包含旅平險、健康險、傷害險、壽險及年金險等一應俱全，滿足保戶的多樣化保障需求；保戶可多加利用客服專線，專人服務時間為每日 08:00 至 24:00，撥打市話免付費專線 0800-036-599，或透過手機撥打 02-412-8010，亦可進入官網或登入國泰人壽App，使用「網路電話」與客服中心聯繫。春節期間若安排出國旅行，國泰人壽於桃園機場第一、二航廈及松山機場第一航廈，提供全年無休的「旅行平安險+不便險」投保服務。國泰人壽桃園機場服務中心於春節期間特別提早營業，從凌晨 4:00 開始至晚上 10:30，隨時為旅客備妥最佳安心守護方案。保戶如在海外遇緊急事故或疾病時，可撥打國泰人壽24小時專線，國際冠碼+886-2-55595110按2，由海外急難救助中心提供即時救助服務。

國泰世華銀行表示，CUBE App及CUBE網銀24小時全天候服務，客戶於春節期間可安心使用安全便利的數位金融服務，提醒開啟CUBE App推播不漏接每個交易通知，並啟用登入兩步驟驗證服務以強化帳戶安全。因2月12日、2月13日台股提前休市，由國泰世華銀行銷售之國內基金，此二日之申購、贖回或轉換交易，其淨值計算日及贖回付款日，將依照各投信公司規定辦理；境外基金此二日仍正常交易。不論是國內、境外基金，春節連續假期期間所有交易（含定期（不）定額扣款申購）都將順延至2月23日進行交易。農曆春節期間，民眾若有使用現金需求，國泰世華銀行全台165家分行所設24小時自動化服務區、臺北捷運沿線、超商等自動化服務設備皆可辦理存提款等業務，亦可使用CUBE App進行帳務查詢或轉帳服務；另針對信用卡帳單上繳款截止日原為春節連續假期之國泰世華銀行卡友，國泰世華銀行已為卡友異動繳款截止日於春節假期後，提醒卡友依帳單上之繳款截止日繳納即可。

國泰產險表示，網路自助服務24小時不打烊，保戶可以輕鬆快速於官網完成線上投保、續保、繳費、生效前旅遊險保期變更或取消、電子保單或英文投保證明下載、理賠報案等，一站式滿足保戶各種服務需求；同時提醒民眾，年節期間若有旅遊計畫，可提前完成線上投保旅綜險，安心享受年節旅程；如提早於出發前三天提出網路投保申請，還可選擇「早鳥豪華型」，獲得更完整保障。連假開車出遊，若急需車輛救援服務，可透過「國泰產險智能助理阿發」自助操作提出申請，保戶只需輸入車牌號碼、行動電話、姓名等三項資料即可發送服務需求，服務人員大約10分鐘內回電，協助安排拖吊、代送油、加水、更換備用輪胎等救援服務，更可線上查詢救援進度。2月14日至2月22日春節期間，國泰產險亦提供每日08:30至17:30客服專員服務，客戶若需要相關諮詢，可透過免付費服務專線（0800-212-880），或使用官網免付費網路電話聯繫。

國泰證券提醒投資人，因應金馬年春節連假，2月11日為農曆年前最後交易日，封關後台股市場將展開7個交易日休市，並於2月23日開紅盤恢復正常交易，投資人應提前留意各項交易與帳務安排，妥善規劃資金調度與投資布局；如有交割、資金或帳務需求，需於2月13日上午10點前完成匯款；台股定期定額扣款若原排程落於春節期間，將於2月23日開紅盤日統一辦理扣款及買進；國內期貨與選擇權於春節休市時間，僅提供期貨電子平台保證金互轉服務。春節期間美股、小債平台皆維持正常服務，投資人仍可透過國泰證券App及線上平台進行下單與查詢，即時掌握海外市場動態，讓投資不中斷。因應春節前後可能出現的市場波動，國泰證券建議投資人善用國泰證券App提供的定期投資、選股與帳務查詢等不中斷服務，隨時掌握投資狀況，以更穩健的節奏迎接新春與年後布局。

國泰投信表示，在農曆春節台股休市期間，智能助理「阿發」全年不打烊，投資人可透過國泰投信智能助理「阿發」點選「我的投資」，或下載國泰投信App隨時查詢基金投資情形，休市期間若進行基金申購或贖回，將於上班日後進行扣款及買進。國泰投信提醒投資人，ETF交易日同台股，最後交易日為2月11日，款項交割日為2月13日，各檔共同基金春節前的交易日請參考官網公告內容。