快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

金管會再鬆綁高資產業務 可承作券商預估增至15家

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會公告為推動亞洲資產管理中心，相關規範再鬆綁！修正重點包含辦理高資產業務的證券商資格放寬，未來資本額未達百億元的券商也能辦理高資產業務，其次是境外結構型商品的銷售對象從原本僅限高資產客戶，擴大至專業投資人之法人或基金，以及專業投資人之自然人，將多出約1.3萬名可銷售對象，目前已有10家券商經營高資產業務，放寬後將另有5家符合申請資格。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，此次修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」，是在與證券公會討論後所做的制度放寬，同時參考去年銀行局已修正的「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」規定，修正重點主要有二，首先是券商申請承作高資產業務資格方面的放寬，過去規定須具備新台幣100億元以上資本額，或資本額未滿100億元、達70億元以上，但須符合額外人力與規模條件，這次修正將相關門檻一併刪除。不過，金管會仍增訂公司無累積虧損，以及負債淨值比等財務指標規定。

其次，在商品銷售對象方面，過去券商海外子公司發行、經主管機關核准的境外結構型商品，僅能銷售給高資產客戶、高淨值投資法人和專業機構投資人，其中高淨值投資法人的門檻是200億元以上，此次修正後，新增淨值5,000萬元以上的專業投資法人或基金，以及淨值3,000萬元以上知專業投資自然人兩大類對象，若加上這兩大類銷售對象，潛在銷售對象估計約多出1.3萬名。

黃仲豪表示，修正內容另開放券商以信託方式辦理財管業務，未來券商可作為銀行的通路，透過信託方式提供本國銀行發行的外幣計價結構型金融債券，同樣也可銷售給上述兩大類專業投資人。

金管會也將採取分級管理機制，依券商本身的淨值規模做分級放寬，以強化監管。此次修法涉及兩項行政規則及一項函令修正，將依法進行14天預告，若無重大意見，目標於3月中旬上路。

根據證期局統計，截至2025年12月底，累計已有10家券商承作高資產客戶業務，高資產客戶數達1,711人，累計交易金額約4,392億元，較2024年底分別成長48%與65%。其中，以複委託交易為主，占比達86%，財富管理與自營交易占比分別為5%與9%。三大券商高資產累計交易量和客戶數分別為永豐金證券2,226億元及569人、國泰證券990億元及271人、兆豐證券448億元及279人。

金管會 理財 證券商 淨值比
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

金管會開放金融創新 三大亮點上線

金管會：外資今年1月淨匯入93.94億美元 創近5年同期新高

春節連假金融服務不打烊 金管會強化資安與防詐應變

法巴、彰銀進駐高雄專區 瞄準高資產客戶商機 財管競爭升溫

相關新聞

全台ATM大當機近三小時 金管會緊盯上海商銀

上海商業儲蓄銀行（5876）10日上午8時起，全台ATM與網銀系統大當機，影響270台ATM及臨櫃交易，直到上午10時5...

金馬迎春 國泰金融服務24小時不打烊

金馬迎春，新春期間國泰金融服務不打烊，國泰金控（2882）旗下子公司做好萬全準備提供客戶24小時服務，全面滿足客戶虛實通...

銀行放款+保險投資 金管會喊千億資金衝五大信賴產業

金管會吹響金融資金進軍「五大信賴產業」號角，銀行放款與保險投資雙管齊下。從2026年4月起，銀行首期新增放款目標1,20...

金管會提3大管道 開放保險業投資5大信賴產業

金管會今天宣布，開放保險業可透過直接投資、間接投資與聯合參貸管道投資5大信賴產業，預計農曆年前發布令釋，業者後續在申報去...

AI投資帶動貿易成長！台灣超越大陸、馬來西亞 躍升新加坡最大貿易夥伴

新加坡今天發布經濟調查報告，台灣於2025年成為新加坡最大的商品貿易夥伴，超越中國與馬來西亞。駐新加坡代表童振源告訴中央...

安聯投信：結合消費及理財 雙收策略有序累積退休金

主動式基金專家安聯投信攜手「好好證券」，共同推出再升級的便民服務。現在開通服務並透過全支付「電支雞」，讓日常消費不僅是支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。