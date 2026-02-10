金管會再鬆綁高資產業務 可承作券商預估增至15家

金管會公告為推動亞洲資產管理中心，相關規範再鬆綁！修正重點包含辦理高資產業務的證券商資格放寬，未來資本額未達百億元的券商也能辦理高資產業務，其次是境外結構型商品的銷售對象從原本僅限高資產客戶，擴大至專業投資人之法人或基金，以及專業投資人之自然人，將多出約1.3萬名可銷售對象，目前已有10家券商經營高資產業務，放寬後將另有5家符合申請資格。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，此次修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」，是在與證券公會討論後所做的制度放寬，同時參考去年銀行局已修正的「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」規定，修正重點主要有二，首先是券商申請承作高資產業務資格方面的放寬，過去規定須具備新台幣100億元以上資本額，或資本額未滿100億元、達70億元以上，但須符合額外人力與規模條件，這次修正將相關門檻一併刪除。不過，金管會仍增訂公司無累積虧損，以及負債淨值比等財務指標規定。

其次，在商品銷售對象方面，過去券商海外子公司發行、經主管機關核准的境外結構型商品，僅能銷售給高資產客戶、高淨值投資法人和專業機構投資人，其中高淨值投資法人的門檻是200億元以上，此次修正後，新增淨值5,000萬元以上的專業投資法人或基金，以及淨值3,000萬元以上知專業投資自然人兩大類對象，若加上這兩大類銷售對象，潛在銷售對象估計約多出1.3萬名。

黃仲豪表示，修正內容另開放券商以信託方式辦理財管業務，未來券商可作為銀行的通路，透過信託方式提供本國銀行發行的外幣計價結構型金融債券，同樣也可銷售給上述兩大類專業投資人。

金管會也將採取分級管理機制，依券商本身的淨值規模做分級放寬，以強化監管。此次修法涉及兩項行政規則及一項函令修正，將依法進行14天預告，若無重大意見，目標於3月中旬上路。

根據證期局統計，截至2025年12月底，累計已有10家券商承作高資產客戶業務，高資產客戶數達1,711人，累計交易金額約4,392億元，較2024年底分別成長48%與65%。其中，以複委託交易為主，占比達86%，財富管理與自營交易占比分別為5%與9%。三大券商高資產累計交易量和客戶數分別為永豐金證券2,226億元及569人、國泰證券990億元及271人、兆豐證券448億元及279人。