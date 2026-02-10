銀行放款+保險投資 金管會喊千億資金衝五大信賴產業

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照
金管會。圖／聯合報系資料照

金管會吹響金融資金進軍「五大信賴產業」號角，銀行放款與保險投資雙管齊下。從2026年4月起，銀行首期新增放款目標1,200億元，保險業資金也開放同步進場，准投資半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊，金融資金將直接注入國家重點產業，政策力道明確。

銀行局主秘周正山指出，五大信賴產業將接棒六大核心戰略產業方案，更聚焦資源投入重點產業。金管會將從2026年4月起推動三期放款計畫，首期到年底新增放款目標是1,200億元。

與六大核心相比，五大信賴涵蓋行業項目由387項縮減至94項，主要是減少了「台灣精準健康」與「綠電和再生能源」。因範圍減少，首期放款目標相較去年六大核心的3,800億元也有所縮減。

金管會同時開放保險業資金投入五大信賴產業，包括直接投資、間接投資，以及參貸放款三種管道。

直接投資風險係數是30%，每案以保險資金5%為限；透過創投或私募股權基金間接投資，風險係數降至17.25%，投資限額依基金類型為20~25%。參貸行放款則風險係數僅0.48%。

保險局副局長蔡火炎表示，正與壽險公會協商目標值與獎勵方案，期望透過三管道資金，穩定流向重點產業，兼顧風險管理與政策導向。

市場認為，金管會此政策，是明確將金融資金導入國家策略產業，銀行放款與保險投資雙管齊下，為重點產業注入實質動能。

保險 銀行 金管會 壽險
