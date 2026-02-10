金管會提3大管道 開放保險業投資5大信賴產業

快訊

中央社／ 台北10日電
金管會。圖／聯合報系資料照
金管會今天宣布，開放保險業可透過直接投資、間接投資與聯合參貸管道投資5大信賴產業，預計農曆年前發布令釋，業者後續在申報去年底的資本適足率時就可適用相關新規。

行政院已在去年7月8日核定5大信賴產業推動方案，為配合政府扶植5大信賴產業及協助該等產業籌募資金的政策，金管會將於近期發布令釋，開放保險業可直接或間接投資或放款給經目的事業主管機關認定的5大信賴產業。

金管會保險局副局長蔡火炎說明3大管道，第一，直接投資管道，開放保險業可依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第2條第7款「其他配合政府政策的資金運用」規定直接投資五大信賴產業。保險業若直接投資5大信賴產業，適用風險係數30%。

第二，間接投資管道，開放保險業得透過證券投資信託事業或證券商轉投資子公司設立的私募股權基金、依「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」取得資格函的私募股權基金，以及國家級投資公司所設立的國內基金及私募股權基金，間接投資5大信賴產業。

蔡火炎指出，保險業可透過私募或創投間接投資5大信賴產業，適用風險係數17.25%。

第三，聯合參貸管道，開放保險業得擔任聯合貸款案參加行，辦理經外國中央政府、外國中央政府所設立信用保證機構或經濟合作暨發展組織（OECD）公布的官方輸出信用保證機構提供保證或保險之放款業務，其放款用在5大信賴產業。

根據金管會統計，截至2025年底，保險業投資在專案運用與公共投資約1858億元，不動產地上權共3227億元，透過有價證券投資公建約1469億元，3項合計6554億元。

蔡火炎指出，未來投資在5大信賴產業的金額，主要都納入專案運用項目計算中，後續也規劃訂出鼓勵保險業投資5大信賴產業方案，並與公會設定目標值。

保險 金管會
