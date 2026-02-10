標下101股權 宏泰人壽：是具有穩定收益的股權投資

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台北101股權標售案，今（10）日中午正式開標。原本由中聯信託持有的約15.1％股權，最終由「呈達投資股份有限公司」與「宏泰人壽保險股份有限公司」聯手得標。圖為宏泰集團掌門人林鴻南。圖／本報資料照片
中央存保今日標售中聯信託持有的台北金融大樓（台北101）股權，由宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽得標，得標總金額約86.04億元。對此，宏泰人壽指出，這次參與台北金融大樓股權標售，是在審慎評估後，進行具穩定收益的股權投資。

此次台北101股權罕見公開標售，但是因為公股佔有七成股權，就算取得這次股權，也無法取得經營權，加上招標金額偏高，多組潛在買家都透露投標意願不高。不過，宏泰集團最終決定選擇出手，據悉是看上101的地標優勢及不錯的投資收益。本次得標股數為2億2220萬5095股，約占台北101股權15.1％，宏泰集團也將取得兩席董監事。

不過，現有股東仍可在3月5日下午5時前回覆是否行使優先承購權。若泛公股陣營有意願取得股份，可以同樣的38.72元價格標下這批股票；因此宏泰集團是否能順利進駐，仍有待後續觀察。

宏泰人壽指出，此次標售符合公司長期穩健經營方向。但依據保險法等相關規定，保險公司不得介入被投資公司之經營權，因此不會代任何關係人發言，並強調將遵守程序、依法辦理。

