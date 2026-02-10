嗶一下就理財！安聯聯手好好證券 打造「邊消費、邊投資」新生態

安聯投信攜手「好好證券」，共同推出再升級的便民服務。現在開通服務並透過全支付「電支雞」，讓日常消費不僅是支出，更是投資未來的起點。

安聯投信表示，投資人除了在好好證券平台進行進階配置外，更可利用好好證券與全支付合作的「電支雞」服務。此機制不僅能每日從零錢消費中自動投資，更能透過消費累積點數。

此「化零為整」的機制，嗶一下支付的簡單動作，即可做到「邊消費，邊投資」，協助民眾輕鬆理財。投資人透過好好證券平台申購安聯投信全系列基金，不僅開戶流程全線上化、操作介面直覺友善，更享全平台「永久申贖0手續費」優惠，讓每一分投入都能專注於資產規模的累積。

安聯投信表示，投資理財最大關鍵在於「選好基金與策略」，其次是如何維持紀律，讓「時間」與「複利效果」成為資產堆疊的好朋友。該機制的設計核心，就是希望不管是理財新手還是投資老手，都能找到適合自己的投資方式，在日常生活中，不知不覺累積退休金。

以好好證券的基金平台為例，不僅提供多元的投資機會與選擇，也簡化投資流程、降低門檻，民眾可依風險偏好與目標輕鬆參與基金投資。

在選擇上，則可參考由集保專家嚴選的「TISA 適格基金」，作為主要核心資產。安聯投信建議，鎖定適合打底的平衡型組合基金，透過「收益+成長」的雙收策略，由專業團隊視市場變化靈活配置，在景氣循環起伏中仍能有序投資。

展望後市，安聯投信表示，隨著關稅影響放緩，標普500企業獲利也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現。此外，AI結構利基驅動成長引擎亦抵銷部分負面干擾。

展望2026年第1季，寬鬆政策周期、增長企業獲利增長與經濟動能，結構成長方向並未改變，均有助多頭行情延續。面對2025年市場強勁表現後的波動環境，2026年第1季正是啟動TISA退休計畫、運用多元布局平衡收益與成長的最佳時機。