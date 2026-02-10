銀行地盤鬆動？金管會鬆綁高資產財管 5家券商、1.3萬人解鎖

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會10日宣布，鬆綁券商承辦高資產財管兩大限制。 圖／本報資料照片
金管會10日宣布，鬆綁券商承辦高資產財管兩大限制，除放寬申辦高資產財管業務資格，也擴大境外結構型商品銷售對象，新制上路後，將新增5家券商入場，並替券商打開約1.3萬名潛在客戶市場，最快3月中實施。

市場關注，高資產財管長期是銀行的核心地盤，金管會鬆綁券商全面參戰後，富豪客戶爭奪戰升溫，是否將撼動銀行獨大的高資產財管版圖，成為後續觀察重點。

金管會研擬修正「證券商受託買賣國外有價證券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」兩大規定，預告14天，等於農曆年後，券商財管業務可望迎來制度轉折點。

首先在准入門檻上，金管會刪除券商須具備淨值100億元，或淨值70億元並需引資攬才的限制，改以不得累虧、負債淨值比等財務健全性作為審查核心。

一家券商主管坦言，銀行早已取消高淨值門檻，券商長期被制度卡位，金管會鬆綁後，讓券商和銀行財管戰場，回到同一條起跑線。

目前共10家券商承作高資產財管業務，鬆綁後，預估將新增5家券商可「入門看門道」。等於參戰家數最多可望達15家。

第二項鬆綁則直接擴大商品銷售市場，放寬券商海外子公司發行境外結構型商品的銷售對象。

除既有高資產客戶、機構投資人、或大型法人外，新增納入淨值5,000萬元以上的專業法人或基金，及資產3,000萬元以上的專業自然人。

證期局副局長黃仲豪指出，新增這兩類銷售對象後，估計可為券商增加約1.3萬名潛在客戶。市場指出，這意味著券商高資產財管，不再只是少數人的市場。

金管會也同步開放券商以信託方式辦理財富管理業務，得銷售銀行發行的外幣計價結構型金融債券，服務對象擴及上述五大類投資人，商品線與銀行財管進一步拉近。

據金管會統計，截至2025年底，10家券商累計高資產財管客戶1,711人、交易金額4,392億元，年增率分別達48%與65%，前三大業者為永豐金證、國泰證券與兆豐證券。

市場指出，隨券商全面參戰，高資產財管市場將由「銀行獨大」轉向多方競逐，競爭版圖正加速改寫。

銀行 金管會 市場
