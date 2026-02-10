AI投資帶動貿易成長！台灣超越大陸、馬來西亞 躍升新加坡最大貿易夥伴

快訊

中央社／ 新加坡10日專電
新加坡今天發布經濟調查報告，台灣於2025年成為新加坡最大的商品貿易夥伴，超越中國與馬來西亞。聯合報資料照片
新加坡今天發布經濟調查報告，台灣於2025年成為新加坡最大的商品貿易夥伴，超越中國與馬來西亞。駐新加坡代表童振源告訴中央社，帶動台星貿易快速成長的核心因素，與近年人工智慧及高效能運算相關投資高度相關。

根據新加坡貿易與工業部（MTI）發布經濟調查報告，台灣於2025年成為新加坡最大的商品貿易夥伴，超越中國與馬來西亞。

童振源下午告訴中央社，2024年台灣仍位居第4，此一躍升反映的並非短期偶發，而是供應鏈調整與貿易結構變化交織的結果。從整體數據觀察，2025年新加坡與台灣的雙邊商品貿易總額約為1704億新幣（約新台幣4.24兆元），高於同期新加坡與中國的1629億新幣，以及與馬來西亞的1450億新幣。

童振源指出，這一轉變也與2025年新加坡整體經濟成長的結構特性密切相關，新加坡經濟表現相對穩健，其中相當一部分動能來自對外貿易，特別是電子與高科技相關產品的進出口擴張。在主要市場需求分化的情況下，貿易部門成為支撐經濟成長的重要來源，而台灣正是其中關鍵的貿易夥伴之一。

童振源表示，帶動台星貿易快速成長的核心因素，與近年人工智慧及高效能運算相關投資高度相關。隨著AI應用擴展，資料中心與高效能運算需求同步增加，全球對先進半導體的需求持續攀升。在此背景下，雙邊貿易結構高度集中於半導體產業。2025年台灣對新加坡出口中約8成為半導體及相關產品，而新加坡對台灣出口中約6成亦屬半導體相關設備。

「從政策與戰略層面觀察，台灣成為新加坡最大貿易夥伴，也反映新加坡推動市場多元化的實際成果」，童振源指出，在部分傳統市場需求趨緩的情況下，與台灣等科技導向經濟體的貿易往來，對其整體外貿與經濟成長形成支撐。如何在既有基礎上持續深化半導體產業合作、強化供應鏈韌性、並擴及到AI產業的合作，將是雙方未來經貿關係的重要課題。

