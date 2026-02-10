李洋肯定運券對國家體育發展貢獻 從情感鼓勵轉化為制度與資源改善

台灣運彩今（2/10）舉辦「一注逗相挺 咱是同一隊」公益形象影片記者會，運動部部長李洋致詞時表示，運動彩券發行以來挹注國家運動發展基金超過600億，成為國家體育發展最堅實的基礎。感謝民眾透過合法運動彩券與觀賽支持運動，這些累積的支持使政府得以投入資源、完善培訓制度，讓運動員無後顧之憂專心追求國家榮耀。運動部承諾確保每份支持直接回到運動員與運動環境，並呼籲社會持續加油打氣。

李洋表示，推動臺灣運動前進的方式，也可以不必親臨場上，在家觀賽並以合法方式參與運動彩券，即是對臺灣運動的支持。許多選手長期訓練背後有臺灣運彩的參與支持。也因為社會一點一滴的支持匯聚，促使政府得以投入更多資源於運動員更完整的培訓制度。 支援不僅是情感鼓勵，也轉化為制度與資源的改善。

本次影片邀請7位選手參與拍攝，運動種類橫跨棒球、桌球、籃球、拳擊、跆拳道、羽球與輪椅網球等多元項目，廣告主軸敘述選手們訓練過程中充滿汗水與淚水，幸好有一路相挺的國人，透過投注，挹注國家運動發展基金，成為選手們強大的後盾，讓選手得以「化努力為精彩」，在國際賽場獲得優異的成績、為國爭光。