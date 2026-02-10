快訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

義大利運鈔車遭劫！歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

台股封關倒數衝新高 新台幣小升1分、收31.55元

中央社／ 台北10日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股封關倒數，表現強勁衝破33000點關卡，再創歷史新高，助攻新台幣兌美元早盤升至31.5元；不過午後匯價狹幅震盪、數度翻黑，尾盤再度轉紅，收盤收在31.55元，小升1分，台北及元太外匯市場總成交金額20.795億美元。

受科技股領漲激勵，美股4大指數全部收紅。台股今天同步走揚，台積電攻上新天價，股價攀至1880元，帶動台股指數突破33000點關卡，收在33072.97點，大漲668.35點，同創歷史新高。三大法人同步買超台股，其中外資強力回補557.1億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.53元，隨著美元指數回落、外資大舉匯入，早盤最高升抵31.5元，然而，匯價近中午時轉貶，午後持續震盪、升貶互見，最低觸及31.575元，終場微升1分，匯價連2紅。

外匯交易員表示，新台幣上午一度叩關31.5元整數關卡，但在央行防守下未能突破。雖然外資大舉買超台股，但在匯市仍採雙向操作，使新台幣呈現窄幅區間震盪。

外匯交易員指出，近期新台幣都是由外資進出驅動，隨著台股明天封關，而新台幣匯市在台股封關後仍有2個交易日，預計新台幣封關前將在31.5元至31.7元區間震盪。此外，近日美國預計公布延遲的非農就業報告，相關數據表現仍可能牽動國際匯市。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.49%，主要亞幣均走升，日圓大漲0.67%、新加坡幣升值0.26%、人民幣升0.22%、韓元升0.05%、新台幣小升0.03%。

新台幣 台股指數 外匯市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

封關倒數該抱股過年嗎？專家教「3招」年終獎金、紅包放大術

台股封關在即 是要抱股過年還是先停泊？高資產族群資金如此盤算

封關前暴力紅包！009816單日漲幅擊敗老大哥…超車0050太兇猛

2026年台股ETF新兵 009816在五個交易日規模突破200億元

相關新聞

急壞客戶！上海商銀本行設備故障影響全台據點 臨櫃、ATM、APP全暫停

上海商銀10日上午爆出全台分行想要臨櫃提領的民眾都無法領錢的情形，不僅如此，APP也是當機狀態，尤其，又是在春節前的交易高峰時刻，令不少民眾、客戶著急。

春節在即…上海商銀今早全台大當機 金管會說話了

對於上海商銀全台大當機以致民眾無法領錢，金管會說話了。銀行局主秘周正山指出，主要和「不斷電系統組件」的損害有關，上海商銀...

台股封關倒數衝新高 新台幣小升1分、收31.55元

台股封關倒數，表現強勁衝破33000點關卡，再創歷史新高，助攻新台幣兌美元早盤升至31.5元；不過午後匯價狹幅震盪、數度...

LINE Pay Money用戶突破300萬戶 緊追悠遊卡

最大行動支付業者LINEPAY（7722）10日公布今年1月營收71.96億元，月增0.2%，年增15.4%，創同期新高...

新台幣升1分　收31.55元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.55元，升1分，成交金額13.38億美元

中央存保公告 台北101股權15%由宏泰集團全數標得

中央存款保險公司發出公告證實，台北金融大樓公司股權標售案共收到6個標單，由呈達投資及宏泰人壽以每股38.72元，合計22...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。