台股封關倒數衝新高 新台幣小升1分、收31.55元
台股封關倒數，表現強勁衝破33000點關卡，再創歷史新高，助攻新台幣兌美元早盤升至31.5元；不過午後匯價狹幅震盪、數度翻黑，尾盤再度轉紅，收盤收在31.55元，小升1分，台北及元太外匯市場總成交金額20.795億美元。
受科技股領漲激勵，美股4大指數全部收紅。台股今天同步走揚，台積電攻上新天價，股價攀至1880元，帶動台股指數突破33000點關卡，收在33072.97點，大漲668.35點，同創歷史新高。三大法人同步買超台股，其中外資強力回補557.1億元。
新台幣兌美元今天開盤價為31.53元，隨著美元指數回落、外資大舉匯入，早盤最高升抵31.5元，然而，匯價近中午時轉貶，午後持續震盪、升貶互見，最低觸及31.575元，終場微升1分，匯價連2紅。
外匯交易員表示，新台幣上午一度叩關31.5元整數關卡，但在央行防守下未能突破。雖然外資大舉買超台股，但在匯市仍採雙向操作，使新台幣呈現窄幅區間震盪。
外匯交易員指出，近期新台幣都是由外資進出驅動，隨著台股明天封關，而新台幣匯市在台股封關後仍有2個交易日，預計新台幣封關前將在31.5元至31.7元區間震盪。此外，近日美國預計公布延遲的非農就業報告，相關數據表現仍可能牽動國際匯市。
根據央行統計，美元指數今天下跌0.49%，主要亞幣均走升，日圓大漲0.67%、新加坡幣升值0.26%、人民幣升0.22%、韓元升0.05%、新台幣小升0.03%。
