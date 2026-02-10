宏泰集團砸86億元搶下台北101股權 宏泰人壽：符合長期穩健經營方向

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

中央存款保險公司10日公告指出，委託資誠普華國際財務顧問公司辦理中聯信託投資公司持有之台北金融大樓公司（台北101）股權公開標售，已於10日中午完成決標作業。最終由宏泰集團旗下的呈達投資股份有限公司與宏泰人壽保險股份有限公司得標，得標金額逾86億元。對此，宏泰人壽回應，此案是基於審慎評估後，進行具穩定收益的股權投資，符合公司長期穩健經營方向。

宏泰人壽表示，此次參與台北金融大樓股權標售，係基於審慎評估後，進行具穩定收益的股權投資，符合公司長期穩健經營方向。依據保險法等相關規定，保險公司不得介入被投資公司之經營權，亦無法也不會代任何關係人發言。對於相關訊息，宏泰人壽將遵守程序並依法辦理。

依中央存款保險公司公告內容，得標價格為每股38.72元，合計得標股數為2億2,220萬5,095股。後續中央存款保險公司將於11日通知該案具優先承購權的相關權利人（現有股東），須於3月5日下午5時前回覆是否依得標價格行使優先承購權。

若優先承購權人確認不行使，或雖主張行使但未於指定期間內完成簽約並預付買賣價金首期款項，則將由呈達投資與宏泰人壽依得標價格及股數完成股權交易。

