LINE Pay Money用戶突破300萬戶 緊追悠遊卡

最大行動支付業者LINEPAY（7722）10日公布今年1月營收71.96億元，月增0.2%，年增15.4%，創同期新高；旗下子公司連加電子支付LINE Pay Money也宣布註冊用戶數突破300萬戶、單月轉帳金額逾70億元。

LINE Pay 1月營收創同期新高，從去年12月至今年1月持續有年節消費、年菜業務、送禮等需求驅動，營收較12月成長。LINE Pay去年底以來加強非都會商圈行動支付滲透率，以地方共好方式，打進傳統現金商圈，包括近期打入苗栗大湖草莓商家，滲透率達95%，成為當地最大行動支付業者，農民回饋導入LINE Pay後，可大幅減少現金流管理的負擔，非現金交易收入已高於現金交易。

電子支付LINE Pay Money去年12月3日上線後，一個月內突破200萬用戶，今天宣布突破300萬戶，因轉帳使用情境持續擴大，帶動今年1月LINE Pay Money轉帳金額單月突破70億元。以金管會2025年10月最新統計資料，LINE Pay Money用戶數已超越全盈支付、躋升為十大電支第五名，緊追悠遊卡（悠遊付）的390萬用戶，目前電支前三大業者均突破700萬戶，包括一卡通iPass Money、街口電子支付、全支付。