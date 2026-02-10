春節在即…上海商銀今早全台大當機 金管會說話了

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
上海商銀全台大當機，金管會說話了。 圖／本報資料照片
對於上海商銀全台大當機以致民眾無法領錢，金管會說話了。銀行局主秘周正山指出，主要和「不斷電系統組件」的損害有關，上海商銀已在上午10時50分之後全面恢復提款、匯款的正常，但由於春節之前只剩三個營業日，因此，依規定必須報送給金管會的重大偶發事件調查報告，將到春節後才會送抵金管會，2月26日是最後期限。

周正山說，上海商銀在上午9時13分已向金管會通報重大偶發事件，初步了解，上午8時左右在銀行營業之前，上海商銀從ATM發現無法連線狀況，經過了解發現是不斷電系統組件的損害，由於無法在9時營業時間之前排除解決該損害造成的影響，使上海商銀在全台的270台ATM及臨櫃提款都無法運作，直至早上9點半才恢復電力運作正常，但仍要確認資料及是否遺失風險，因此進行二階段的確認，第一階段先在10點半確認行內資料的傳輸正常，第二階段則在10時50分確認跨行運作也恢復正常。

周正山表示，目前尚未出現有客訴及相關資料遺失的通報，依金管會關於重大偶發事件的通報規定，要求金融業者必須在7個營業日之內要報送調查結果，由於有農曆年節，因此報告送抵金管會要等到農曆年之後了；周正山也強調，在農曆年前最後三個營業日，銀行局也將要求上海商銀在ATM、網銀、信用卡、行動銀行等都要能順利運行，會密切督促上海商銀，而且對全體國銀，已三令五申，同時也發函銀行公會特別提醒全體銀行要在年節前的高峰期，提款匯款作業都要順暢，而且一旦發生問題，要有緊急應變措施。

