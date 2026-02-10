台北富邦銀行獲日本金融廳核發東京分行執照 亞洲布局再下一城

台北富邦銀行10日正式獲得日本金融廳核發東京分行執照，預計今年第2季將正式開幕，屆時北富銀服務版圖將進一步延伸至東北亞市場，有效強化跨境金融服務網路，滿足台資企業及個人在日營運、投資與資金等多元金融需求，為台日經貿往來注入更強動能。

北富銀表示，日本是台灣第三大貿易夥伴、第二大進口來源國，雙邊經貿互動向來密切。近年在半導體產業快速發展的推動下，使更多台資企業規劃赴日設廠與擴產，帶動建廠融資、營運資金、貿易金流等需求持續增加。北富銀此時取得東京分行執照，將能更貼近客戶營運場景，提供制度完備且具時效性的在地金融服務，協助企業掌握日本市場的成長契機。

未來東京分行正式開行後，將以法人金融為核心，提供聯合授信、建廠融資、貿易融資等服務。東京分行也將串聯北富銀總行及富邦集團海外據點能量，提升跨境金融服務的深度與廣度，為企業在亞太區的布局提供更全面的一站式金融解決方案。

北富銀長期深耕海外市場，以「成為亞洲一流的金融機構」為發展目標，現已於香港、越南、新加坡等地設有分行，並於印尼、澳洲、韓國等地設有辦事處。除東京分行外，北富銀亦積極籌備澳洲分行與印度分行，透過更完整的亞太區域經營規劃，持續強化跨境金融能力、拓展多元獲利來源，提供企業順暢銜接各市場的整合式服務，成為客戶實現國際競爭力與創造長期價值的最佳夥伴。