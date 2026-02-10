年節採買來了 玉山信用卡加碼指定百貨最高享13.3%回饋

即將迎來農曆新年假期，玉山銀行推出多項刷卡加碼與專屬優惠，滿足顧客年節採買與出國旅遊的多元需求，指定百貨加碼最高享13.3%回饋，國外旅遊最高享18,000 點玉山 e point，以及量販、餐飲等各大品牌優惠。

新春採買就愛刷玉山卡，即日起至3月1日止，登錄並於指定百貨累積消費達指定門檻，即可享最高10,800點e point回饋，另可搭配新光三越、SOGO等百貨滿額活動，加上Unicard百大特店最高4.5%回饋，三重好禮最高可享13.3%回饋。此外，持玉山信用卡於家樂福、大全聯、愛買等量販店單筆分期滿額享最高400元加碼回饋；除舊布新迎好運，於特力屋、全國電子、詩肯柚木等商店消費均享多項優惠！玉山e point 1點等於1元，不僅可折抵帳單，也可兌換台北艾麗酒店、肯德基、必勝客等餐飲優惠，提供實用且多元的兌換選擇。

玉山信用卡陪伴卡友開心出遊，特別推出「陪您環遊全世界」加碼活動，即日起至3月31日，於指定國家刷玉山卡並完成登錄，消費滿額即可再享1.5%玉山e point回饋，最高可達18,000點。

玉山銀行除持續推出多樣化的優惠活動滿足各式消費需求，更積極守護顧客用卡安全，鼓勵顧客下載玉山Wallet App，依據自身消費習慣一鍵管理消費額度、交易通路，並可開啟即時交易推播通知，隨時掌握帳務動態並確保交易安全。