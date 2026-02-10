台北101股權標售結果出爐 宏泰集團以86億元得標

中央存款保險公司10日公告指出，委託資誠普華國際財務顧問公司辦理中聯信託投資公司持有之台北金融大樓公司（台北101）股權公開標售，已於10日中午完成決標作業。根據此次的標售共收到6個標單，最終由宏泰集團旗下的呈達投資股份有限公司與宏泰人壽保險股份有限公司得標，得標金額逾86億元。

依公告內容，得標價格為每股38.72元，合計得標股數為2億2,220萬5,095股。後續中央存款保險公司將於11日通知該案具優先承購權的相關權利人（現有股東），須於3月5日下午5時前回覆是否依得標價格行使優先承購權。

若優先承購權人確認不行使，或雖主張行使但未於指定期間內完成簽約並預付買賣價金首期款項，則將由呈達投資與宏泰人壽依得標價格及股數完成股權交易。