中央存保公告 台北101股權15%由宏泰集團全數標得
中央存款保險公司發出公告證實，台北金融大樓公司股權標售案共收到6個標單，由呈達投資及宏泰人壽以每股38.72元，合計222,205,095股，取得101大樓15%的股權。
存保公司也表示，將在明日通知本案優先承購權人於3月5日下午5時前，回覆是否依得標金額行使優先承購權。如優先承購權人確定不行使該權利，或於主張行使優先承購權後未能於本公司指定期間內簽訂股份買賣合約並預付買賣價金第一期款時，將由得標人依其得標金額及股數購買。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。