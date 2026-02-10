中央存保公告 台北101股權15%由宏泰集團全數標得

中央存款保險公司發出公告證實，台北金融大樓公司股權標售案共收到6個標單，由呈達投資及宏泰人壽以每股38.72元，合計222,205,095股，取得101大樓15%的股權。

存保公司也表示，將在明日通知本案優先承購權人於3月5日下午5時前，回覆是否依得標金額行使優先承購權。如優先承購權人確定不行使該權利，或於主張行使優先承購權後未能於本公司指定期間內簽訂股份買賣合約並預付買賣價金第一期款時，將由得標人依其得標金額及股數購買。