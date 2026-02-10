國泰世華銀行首推新台幣計價 連結台股結構型商品

全球市場過去一年受關稅協議、地緣政治風險及通膨壓力影響，主要股市震盪加劇。在此環境之下，突顯台灣市場表現相對韌性，因國際對人工智慧（AI）的應用需求強勁，台股在科技供應鏈帶動下持續走強，加權指數自2025年初22,975點，即使中間經歷大幅度波動，趨勢向上的基調始終不變，截至2026年1月下旬，加權指數已成功挑戰32,000點大關，每日成交量接近兆元關卡，活躍交易人數更超過600萬人，顯示台灣投資人對台股的熟悉度與參與度持續提升。

洞察此趨勢，國泰世華銀行首推以新台幣計價、連結台股之結構型商品，協助專業客戶打造最符合自己投資策略，同時降低外幣轉換投資的匯率風險，強化投資策略彈性。

國泰世華銀行觀察，過往市場上的結構型商品多以外幣計價（如美元、澳幣、歐元），並連結國際市場標的，容易受到國際市場環境、匯率波動風險影響，鮮少有以新台幣計價、連結台灣本地標的的選擇。除此之外，對於熱衷台股的投資人而言，過去僅能單純透過買賣股票參與市場，難以依據自身的風險承受度與收益偏好調整投資策略。這次推出的新台幣計價結構型商品，將能填補過往產品缺口，使專業客戶能更有效地運用新台幣資金，精準搭配策略投資台股，深化台股投資布局。

此商品僅限國泰世華銀行專業客戶承作，屬固定配息、非保本之投資產品，以新台幣為投資本金、連結具規模且流動性佳的台股標的，並提供短天期且具彈性的投資設計。客戶可依自身需求，設定低於現價的履約價與對應收益條件，亦可選擇是否納入提前出場機制。

國泰世華銀行提醒，此商品雖具較低價格承接股票特性、強化新台幣資金運用與提升投資策略彈性等優勢，仍屬非保本投資，專業客戶須承擔本金損失風險，投資前應審慎評估風險承受度，避免以收益率為單一考量條件。

國泰金控做為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，發展資產管理成為銀行、保險外的第三事業引擎，透過旗下子公司推出具前瞻性的資產配置解方，以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，國泰世華銀行持續秉持「以客戶為中心」的經營理念，結合專業研究團隊、資產配置顧問，及功能完善的線上交易平台，建立多元豐富的投資管道，協助客戶穩定布局資產。