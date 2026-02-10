凱基證券「隨身e策略」APP 榮獲財資雜誌「最佳行動經紀應用程式獎」

凱基證券「隨身e策略」APP獲國際權威財資雜誌（The Asset）2026年度「台灣最佳行動經紀應用程式獎」（Best Mobile Brokerage Application），連續兩年獲此殊榮，充分展現在AI智能、金融數位創新及資訊技術應用的卓越成果，全方位理財服務及投資產品的領先地位獲得國際肯定。

凱基證券「隨身e策略」APP致力滿足不同階段、不同需求的投資人，結合AI數據資料演算與凱基投顧專業分析師人腦智慧，提供人機合作的選股工具與服務，讓無論是入門新手、資深投資人、專業操盤人或銀髮樂齡投資人，都能享有量身打造的數位金融工具與智能服務，協助用戶做出更精準、更高效且輕鬆簡便的投資決策，獲得投資人的一致好評。

此外，針對習慣程式交易的客群，凱基證券在「隨身e策略」APP中推出獨家的「策略選股」工具，即使不懂程式也能快速找到好股票，並且提供回測工具，讓投資人輕鬆回測過去績效，找到最佳勝率的操作方式。為了協助長線投資人聰明存股、輕鬆掌握配息資訊，凱基證券則推出「股利再投資」功能，無論是整股或定期定額股利，只要一鍵啟動再投資設定，便能在收到現金股利時，立即對相同商品進行再投資。

「股利專區」則提供一站式的股利資訊平台，方便投資人長期累積資產，放大複利效果，讓股利變資產，投資更有感。

凱基證券秉持「以客戶為中心」的價值，陸續推出多項貼心的個人化智能服務與內容，例如「客戶庫存客製化推播」及「盤前、盤中、盤後客製化市場資訊」等關鍵洞察資訊、讓客戶輕鬆掌握市場變化。凱基證券將持續進行優化，提供更順暢且輕鬆的數位體驗，打造專業有溫度的金融服務，期望與客戶共創「小資金 大未來」的富足人生。