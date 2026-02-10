華南銀行年度全球經理人會議 聚焦六大策略方向

華南銀行於2月9日舉行「115年度全行經理人業務研討會議」，董事長陳芬蘭、副董事長林知延、總經理黃俊智及高階主管，與海內外營業單位經理人逾200人齊聚一堂，並邀請獨立董事及常務董事列席指導。

會議聚焦經營策略與實務經驗交流，凝聚經理人團隊共識，為華南銀行未來發展注入新動能。

陳芬蘭回顧2025年度經營成果指出，面臨新台幣升值、股市波動及美國對等關稅談判等挑戰，華南銀行仍透過調整獲利結構及深化客群經營，帶動全年財富管理手續費收入突破百億元；同時也透過導入金融科技、引進RORWA機制，掌握客戶貢獻度，帶動營運穩健成長，全年稅後淨利達新台幣241.5億元，稅後EPS 2.27元，再創新高。

陳芬蘭表示，展望2026年度，全行將以「降本增效、以客為本、深化遵法、放眼世界」為目標，持續推動分行整併及數位流程優化，降低營運成本、提升服務效率。

她強調，銀行與客戶最重要的連結來自「信任」，面對詐騙案件頻傳，將強化防詐與阻詐機制，落實「待客如親」精神，守護客戶資產安全，並重申「遵法」為華南銀行企業文化基石，期勉各級主管落實管理責任與覆核機制，嚴守紀律，確保營運穩健。

此外，海外業務亦列為今年度重點，將在擴大海外生利資產的同時，嚴控資產品質，實現「立足台灣、放眼世界」的發展目標。陳芬蘭並勉勵經理人具備「 智、信、仁、勇、嚴」五項領導特質，在變動的經營環境中引領團隊穩健前行。

林知延則談到華南銀行營運表現再創高峰，不僅獲利締造歷史新高，華南金股價亦同步刷新紀錄，展現卓越經營成效。

他表示，最具意義的成就，來自客戶、合作夥伴及同仁一致肯定「我們不一樣」。此一轉變，源於華南銀行推動全方位服務模式，深入了解客戶需求，整合集團資源，提供更完整且精準的金融服務。在人力培育方面，透過跨部門與跨領域輪調，提升同仁專業能與視野，打造具多元技能的團隊。

同時，近年華南銀行亦與會計師、律師、人壽保險、投信公司及外資機構展開合作，展現銀行規模與專業水準獲得市場肯定。

此外，各營業單位目標即為總行目標，若有需求，將與總行一同研討，共同完成目標，凝聚全體力量，穩健邁向更高層次之成長。

黃俊智特別說明，今年會議以「客需導向 雙翼齊展 全員奮起 開發商機 海外增益 擴充利基」為主軸。其中「客需導向」為業務推動起點，透過深入了解客戶需求，提供合適商品與服務，提升交易量與客戶黏著度；「雙翼齊展」同步推動企金與個金業務，強化利息與手續費雙引擎動能，促成總行與分行協作，並深化國內與海外業務布局；「全員奮起」延續全員推動成果，擴大業務推展與客群經營；「開發商機」持續擴大商機開發量能，深耕多元客群；「海外增益」提升海外分行及OBU的獲利占比；「擴充利基」則整合集團資源全面經營客戶，擴大長期競爭優勢。