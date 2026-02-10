LINE Bank 基金平台零手續費吸客 1月單筆百萬基金大戶暴增7倍

LINE Bank（連線商業銀行）公布基金平台營運成績單，回顧2025年基金申購成長率遠高於市場，2026年1月與去年同期相比，單筆投資超過100萬的基金大戶成長率更突破747%，打破市場對純網銀只吸引小資族的既定印象。另內部統計顯示，今年2月1日為止，平台上維持正報酬績效的客戶高達95%，LINE Bank「全面零手續費」優惠助攻客戶優化投資績效。

LINE Bank表示，回顧2025年表現，在基金市場異軍突起，主打「全面零手續費」與開放「24小時全天候線上基金申購」策略奏效，帶動全年每月基金申購成長幅度是整體市場的3倍以上（不含新募集ETF申購）。在境內基金部分，定期定額每月申購量成長亦超過整體市場的2倍。2026年1月份與去年同期相比，各項關鍵指標皆爆發式成長，投資客群結構也發生變化：信託開戶數成長123%、基金管理規模（AUM）成長227%、基金月銷量成長378%、單筆投資超過100萬的基金大戶：狂飆747%，顯示基金大戶正大舉湧入LINE Bank投資。

LINE Bank總經理黃以孟表示：「全面零手續費的讓利優惠，以及24小時無間斷的數位申購體驗，消弭了投資人的痛點。基金大戶驚人成長747%，代表我們成功找到市場上一群渴望自主投資、追求獲利極大化的精明投資人。這群客戶不是來試水溫，而是逐漸把LINE Bank當作核心資產配置的主力平台。」「全面零手續費」除了回饋客戶，更有效優化投資績效，截至2月1日止，無論一般客戶或基金大戶，皆在LINE Bank基金平台皆展現出極高的投資勝率。

進入2026金馬年，LINE Bank針對不同投資者需求整理出三大熱門主題攻略，助攻投資人掌握先機。「金馬年投資攻略」聚焦AI人工智慧供應鏈熱門基金，適合追求科技爆發力的投資人；「台股基金一馬當先」在高波動市場中精準布局台股長線紅利；「長期投資積極成長」則針對想要定期定額的投資人，嚴選過去十年長期持有表現優異的基金。「金馬年投資攻略」熱門主題可參閱LINE Bank理財網內容介紹。