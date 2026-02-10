快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

富達：看好日股及新興股市的評價上調機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

金融市場最近大起大落，富達多重資產團隊指出，展望未來，企業獲利成長動能仍具一定韌性，看好全球經濟基本面可望為風險資產提供中長期支撐。儘管市場情緒擺盪，但指標性科技題材與區域基本面產生差異，讓股市出現更明顯的輪動格局。

富達指出，2026年美國經濟可望維持強勁表現。考量美國政府對景氣下行容忍度有限，預期經濟轉弱時政府將以財政政策因應。此外，聯準會（Fed）自5月起預估約有三次降息空間。企業獲利的成長動能持續擴大，已從美國大型企業擴散至不同市場板塊，進一步支撐市場風險偏好。

富達認為，在股票評價水準偏高、政策不確定性延續的背景下，美國例外論仍受質疑。中期來看，美元將維持走弱的趨勢。企業獲利成長動能能否持續擴散，以及 AI 相關投資的韌性，將影響市場風險偏好的走向。

在資產配置上，富達對股票維持加碼立場，其中，對於日本及新興市場股市為加碼，對於美股、歐股、日本以外的亞股則是中立；加碼公債（尤其是新興市場本地債），但減碼德國債；減碼信用債（特別是投資等級債），但加碼非投資等級債及新興市場債。

日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟獲得更多席次，有利於後續推動財政刺激與相關政策。不過，富達也提醒，日本公債市場變動，可能外溢至全球債券與外匯市場。

投資策略上，富達建議仍以基本面優質企業為核心，結合具收益特性的全球股息策略與優質債券，在不同區域與產業中，捕捉具相對評價優勢與長期成長潛力的投資機會。

新興市場 美國經濟
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗大勝受矚 林右昌：日本對國際局勢已有回應

美銀大幅調升台灣今年GDP預測至8.0% 看好出口和科技大廠投資

「令和的織田信長」高市早苗政治豪賭 呂捷：她想讓日本變成正常國家

評日本大選結果 胡錫進：愚蠢的民意 這國家基本完蛋了

相關新聞

急壞客戶！上海商銀本行設備故障影響全台據點 臨櫃、ATM、APP全暫停

上海商銀10日上午爆出全台分行想要臨櫃提領的民眾都無法領錢的情形，不僅如此，APP也是當機狀態，尤其，又是在春節前的交易高峰時刻，令不少民眾、客戶著急。

獨／爆出黑馬 宏泰集團全拿存保標售台北101股權15%

中央存保公司標售台北101的股權開標，據了解宏泰集團一口氣出手把15%的股權全拿。

兆豐銀主辦正隆平陽造紙廠2.3億美元聯貸案 超額認購2.17倍

兆豐銀行再度展現跨國金融專業與新南向布局實力，成功統籌並擔任管理銀行，攜手紙業龍頭正隆公司旗下正隆平陽造紙，完成越南平陽...

台幣升1.18角終結連三貶 封關前有機會向31.5元靠攏

台股昨（9）日報復性反彈，推升新台幣匯率大幅升值，終場以31.56元作收，終結連三貶，單日升值1.18角，成交量22.8...

政策紅利加持 六壽險投資鎖定基建、綠能

金管會日前宣布壽險業七大投資鬆綁措施，確定可投資基礎建設、創投基金、策略產業投資的風險係數，壓低資本計提成本。在政策紅利...

壽險2025年綠能投資上看3,000億元

壽險業去年投資國內綠能成果豐碩，六大壽險業者去年綠能投資總金額上看3,000億元，六大壽險各有百億元至千億元投資金額，投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。