富達：看好日股及新興股市的評價上調機會

金融市場最近大起大落，富達多重資產團隊指出，展望未來，企業獲利成長動能仍具一定韌性，看好全球經濟基本面可望為風險資產提供中長期支撐。儘管市場情緒擺盪，但指標性科技題材與區域基本面產生差異，讓股市出現更明顯的輪動格局。

富達指出，2026年美國經濟可望維持強勁表現。考量美國政府對景氣下行容忍度有限，預期經濟轉弱時政府將以財政政策因應。此外，聯準會（Fed）自5月起預估約有三次降息空間。企業獲利的成長動能持續擴大，已從美國大型企業擴散至不同市場板塊，進一步支撐市場風險偏好。

富達認為，在股票評價水準偏高、政策不確定性延續的背景下，美國例外論仍受質疑。中期來看，美元將維持走弱的趨勢。企業獲利成長動能能否持續擴散，以及 AI 相關投資的韌性，將影響市場風險偏好的走向。

在資產配置上，富達對股票維持加碼立場，其中，對於日本及新興市場股市為加碼，對於美股、歐股、日本以外的亞股則是中立；加碼公債（尤其是新興市場本地債），但減碼德國債；減碼信用債（特別是投資等級債），但加碼非投資等級債及新興市場債。

日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟獲得更多席次，有利於後續推動財政刺激與相關政策。不過，富達也提醒，日本公債市場變動，可能外溢至全球債券與外匯市場。

投資策略上，富達建議仍以基本面優質企業為核心，結合具收益特性的全球股息策略與優質債券，在不同區域與產業中，捕捉具相對評價優勢與長期成長潛力的投資機會。