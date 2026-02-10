獨／爆出黑馬 宏泰集團全拿存保標售台北101股權15%

爆出黑馬！中央存保公司標售台北101的股權開標，據了解宏泰集團一口氣出手把15%的股權全拿。據了解，宏泰集團這次出動宏泰人壽與呈達投資，合計把15%的股權全拿，並且以略高於底價的每股38.72元得標。

中聯信託的15%股權由存保公司出面標售，一位知情人士指出，其實宏泰集團掌門人林鴻南，在伊藤忠擬出脫台北101股權時，一度對於擬藉此投資台北101有高度的興趣，但當時價格未談攏，且政府並不希望因此創造出第二大民股，因此林鴻南最後未能如願，這次林鴻南雖然認為價格貴，但仍機不可失，因此最後仍出手得標，這對林鴻南而言，是非常不容易的決定。林鴻南本身也出身三重幫林家，這也可視為三重幫透過存保公司的股權標售，取得2席台北101董事，重返台北101董事會。

而原本出手擬標1%的證交所，則因為林鴻南出手全部拿下A包台北101的15%股權，因此這次就未如預期標得1%的股權。這次林鴻南最後終於出手，外界都跌破眼鏡，尤其是業界普遍認為價格太貴，甚至證交所還因此出面競標1%的股權希望不致流標收場，顯見一向對價格精打細算的林鴻南高度重視台北101股權標案的程度。