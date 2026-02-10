聯準會利率前景未明 南山人壽提供美元養老保單解方穩健布局

全球關稅戰爭、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，都讓2026年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會（Fed）主席5月即將換人，新任主席是否加速執行美國總統川普的降息意志，更讓資本市場前景不明，南山人壽2月即於全通路協助保戶以「固定、穩定、確定」方案來因應不確定，針對手中已有美元資產、穩健保守型、偏好美元保單、想兼顧家庭保障與資產傳承、及外貿企業主等五大類客戶，提供解方。

美國聯準會從2024年9月開始啟動降息循環，至2025年底已有六次決定降息，幅度一共7碼（175個基本點），聯邦資金利率目標區間從高點的5.25%~5.5%，到去年底已降到3.5%～3.75%，台灣中央銀行分析，美國2026年仍將繼續降息，降息循環下，可能繼續推升資產價格，但也可能讓固定收益部位縮水，對於不想承擔太高投資風險的客戶，將有一定的衝擊。

南山人壽在2025年中推出「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險（定期給付型） （U1P10E2）」，針對手中已有美元部位、想要投保美元保單、對經濟前景感到不安、想規劃退休卻不想承擔太大風險、有家庭責任及傳承計畫的族群，供新的解方，保單有五大特色，一是0到88歲都可投保，最低投保金額1萬美元，單件基本保額4.5萬美元以上或12萬美元以上，都有不同比率的保費折扣，可讓任何年齡層進行自己的退休規劃；二是保費躉繳（1次繳費），保障10年，從出生祝賀金、結婚禮金到退休金，都可一次投入，10年滿期仍生存即可領取滿期保險金（滿期金之給付條件，以保單條款約定為準），有利保戶作分階段的人生規劃。

三是身故或完全失能保險金可選擇分期定期給付，保戶可約定給付期間（5到30年內）、給付週期（每年或每月給付）、給付比例，可用保險金在更長的時間照顧自己或家人；四是固定利率美元保單，保單價值準備金依固定利率穩定增長，提供穩健型或已退休的客戶相對固定、確定的退休規劃；五是美元收付，可供已有美元部位、偏好美元保單或外貿企業主等族群，作為安排其美元資產的工具。

「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險（定期給付型）」推出初期，限定在銀行通路銷售，至今保費規模已突破百億元，且仍在持續增加，代表國人對兼具保障功能的固定利率商品仍有一定的需求。因為固定利率，保單價值準備金穩定累積，保單滿期時間及金額也確定，在快速變動的時代，可提供保戶「以不變應萬變」的選擇，也奠定南山人壽在美元固定利率型商品的領導地位。

2026年2月開始，「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險」也在業務通路上架，提供客戶更多選擇的機會，據金管會及保發中心的統計，2025年前11月美元保單新契約保費約新台幣3,702億元，較前年同期成長35.7%，若再加上續期保費，去年前11月美元保單總保費收入達新台幣8,648億元，顯見國人仍有配置美元資產與投保美元保單的需求。

台灣在2025年底正式進入超高齡社會，高齡人口占比拉高，據國發會的推估，到2028年總扶養比將觸及50%，代表15到64歲工作年齡人口的經濟壓力越來越大，三明治族群同時要養育子女、照顧父母，還要累積自己的退休金，在選擇財務工具上，更須謹慎小心，以免資產不增反減。