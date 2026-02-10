兆豐銀主辦正隆平陽造紙廠2.3億美元聯貸案 超額認購2.17倍

兆豐銀行再度展現跨國金融專業與新南向布局實力，成功統籌並擔任管理銀行，攜手紙業龍頭正隆公司旗下正隆平陽造紙，完成越南平陽造紙廠第三期擴建5年期聯合授信案，總金額合計2.3億美元（1.04兆越盾及1.9億美元），最終超額認購達2.17倍，展現銀行團對正隆營運前景深具信心。

本案主要用於償還前期聯貸及支應第三期建廠與設備採購，不僅助力正隆打造「百萬噸級、低碳綠能、全循環」國際造紙基地，更呼應政府新南向政策，強化供應鏈布局，推升台商在東南亞市場的長期競爭力。

正隆為國內工業用紙及紙器的領導廠商，名列全球百大紙業公司。兆豐銀行與正隆往來關係深厚，自正隆平陽廠設立初期即扮演關鍵推手支持其海外布局。正隆於2015年前瞻性投資越南，打造佔地近80公頃、分五期規劃開發的智慧造紙基地；自2016年首期建廠、2020年至2021年擴建，至本次聯貸案均由兆豐銀行統籌主辦。

本案主要支應第三期工程，預計2026年上半年投產，屆時正隆在越南的工業用紙年產能將由70萬噸躍升至100萬噸，成為當地百萬噸級國際造紙廠，提升正隆的營運動能與低碳製造競爭優勢。

正隆平陽造紙廠除了持續擴充產能，也以國際高標準落實環保與減碳責任，已於2022年及2023年取得ISO50001能源管理系統及ISO45001職業安全衛生管理系統認證，並率先取得當地造紙業首張ISO 14064-1溫室氣體盤查證書。透過引進先進的汽電共生系統與推動廢棄物資源化，正隆平陽廠有效提升能源使用效率並降低碳排放，展現企業與環境共榮的永續經營實踐，與兆豐銀行積極推動綠色金融的理念不謀而合。

兆豐銀行長期深耕新南向市場，於越南設有胡志明市分行及海防代表處，具備豐富的在地經驗與跨境金融服務能力，本次聯貸案的成功籌組，不僅充分體現兆豐銀行在跨國聯貸業務的專業實力，更具體實踐以金融力量支持台商佈局全球、落實ESG永續發展的承諾。