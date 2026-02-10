年假風險不放假 產險公會籲民眾全面盤點個人與家庭保障

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著我國保險業邁入數位轉型新里程，產險業不僅在商品創新上與時俱進，更致力於建構完善的社會安全網。產險公會溫馨提醒全體國民，春節連假期間人潮與車潮劇增，風險預防應先於事後理賠。請民眾在規劃假期之餘，務必檢視自身與家庭的保險缺口，善用「線上投保」與「電子保單」服務，確保保障不中斷。

一、 強化旅遊風險防護：旅遊綜合保險之必要性。因應近年來全球氣候異變及國際旅遊環境變動，產險公會建議民眾出國前，考量自身需求，為自己及家人投保涵蓋「旅行平安險」、「附加傷害醫療險」、「海外突發疾病醫療健康險」及「個人海外旅行不便保險」之旅遊綜合性保單，以保障旅遊時面臨的各種風險。

二、 落實交通安全防護：車險缺口檢視。春節期間為交通事故高峰期，單憑「強制汽車責任保險」僅能提供基礎的身故、失能及醫療保障，對於財損並無支應。第三人責任險與超額責任險： 公會建議民眾加保「第三人責任險」，視需求補「超額責任保險」，因應高額理賠風險，建構更完善的交通防護網。請事先確認保單內容是否包含道路救援附加條款，以便發生故障或意外時能獲得及時協助。

三、 健全居家財產安全：住火險與居家綜合險。春節期間返鄉祭祖或走春出遊，住家長時間無人看管；親友團聚，用火用電頻率提高。 近年業界推廣之「居家綜合險」已納入「第三人責任險」（如意外失火波及鄰舍）及「竊盜損失險」，建議民眾評估轉換，轉嫁居家期間之潛在財產風險。

產險公會特別提醒：1.善用電子保單： 產險業已全面推行電子保單，民眾可將保單存儲於行動裝置，隨時查閱保額與理賠窗口，落實減碳節能同時提升管理效率。2.事故處理流程： 若遇交通事故，建議「放、撥、劃、移、等」五大步驟：放置警告標誌、撥打110及保險公司電話、劃線標示（或拍照存證）、移車（無人傷亡且車輛可行駛）、等待警方處理。3.理賠服務窗口： 各產險公司於春節期間均設有 24 小時客服專線，民眾若有緊急需求，可隨時撥打洽詢會員公司0800服務電話。

保險 保單 產險
相關新聞

急壞客戶！上海商銀本行設備故障影響全台據點 臨櫃、ATM、APP全暫停

上海商銀10日上午爆出全台分行想要臨櫃提領的民眾都無法領錢的情形，不僅如此，APP也是當機狀態，尤其，又是在春節前的交易高峰時刻，令不少民眾、客戶著急。

台幣升1.18角終結連三貶 封關前有機會向31.5元靠攏

台股昨（9）日報復性反彈，推升新台幣匯率大幅升值，終場以31.56元作收，終結連三貶，單日升值1.18角，成交量22.8...

政策紅利加持 六壽險投資鎖定基建、綠能

金管會日前宣布壽險業七大投資鬆綁措施，確定可投資基礎建設、創投基金、策略產業投資的風險係數，壓低資本計提成本。在政策紅利...

壽險2025年綠能投資上看3,000億元

壽險業去年投資國內綠能成果豐碩，六大壽險業者去年綠能投資總金額上看3,000億元，六大壽險各有百億元至千億元投資金額，投...

三金控獲利 寫最旺元月

繼玉山金、國票金後，永豐金昨（9）日公布2026年1月自結稅後純益51億元，改寫史上同期新高，年增76%，每股稅後純益（...

國泰世華、臺銀主辦 南亞360億ESG永續聯貸簽約

台塑企業台塑、南亞、台化公司合計1,000億元聯貸案於昨（9）日完成簽約，為台塑企業十年來最大規模聯貸案；其中，南亞36...

