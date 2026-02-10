年假風險不放假 產險公會籲民眾全面盤點個人與家庭保障

隨著我國保險業邁入數位轉型新里程，產險業不僅在商品創新上與時俱進，更致力於建構完善的社會安全網。產險公會溫馨提醒全體國民，春節連假期間人潮與車潮劇增，風險預防應先於事後理賠。請民眾在規劃假期之餘，務必檢視自身與家庭的保險缺口，善用「線上投保」與「電子保單」服務，確保保障不中斷。

一、 強化旅遊風險防護：旅遊綜合保險之必要性。因應近年來全球氣候異變及國際旅遊環境變動，產險公會建議民眾出國前，考量自身需求，為自己及家人投保涵蓋「旅行平安險」、「附加傷害醫療險」、「海外突發疾病醫療健康險」及「個人海外旅行不便保險」之旅遊綜合性保單，以保障旅遊時面臨的各種風險。

二、 落實交通安全防護：車險缺口檢視。春節期間為交通事故高峰期，單憑「強制汽車責任保險」僅能提供基礎的身故、失能及醫療保障，對於財損並無支應。第三人責任險與超額責任險： 公會建議民眾加保「第三人責任險」，視需求補「超額責任保險」，因應高額理賠風險，建構更完善的交通防護網。請事先確認保單內容是否包含道路救援附加條款，以便發生故障或意外時能獲得及時協助。

三、 健全居家財產安全：住火險與居家綜合險。春節期間返鄉祭祖或走春出遊，住家長時間無人看管；親友團聚，用火用電頻率提高。 近年業界推廣之「居家綜合險」已納入「第三人責任險」（如意外失火波及鄰舍）及「竊盜損失險」，建議民眾評估轉換，轉嫁居家期間之潛在財產風險。

產險公會特別提醒：1.善用電子保單： 產險業已全面推行電子保單，民眾可將保單存儲於行動裝置，隨時查閱保額與理賠窗口，落實減碳節能同時提升管理效率。2.事故處理流程： 若遇交通事故，建議「放、撥、劃、移、等」五大步驟：放置警告標誌、撥打110及保險公司電話、劃線標示（或拍照存證）、移車（無人傷亡且車輛可行駛）、等待警方處理。3.理賠服務窗口： 各產險公司於春節期間均設有 24 小時客服專線，民眾若有緊急需求，可隨時撥打洽詢會員公司0800服務電話。