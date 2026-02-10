急壞客戶！上海商銀本行設備故障影響全台據點 臨櫃、ATM、APP全暫停
上海商銀10日上午爆出全台分行想要臨櫃提領的民眾都無法領錢的情形，不僅如此，APP也是當機狀態，尤其，又是在春節前的交易高峰時刻，令不少民眾、客戶著急。對此，上海商銀也緊急發出公告指出，由於本行機房機電設備故障，緊急處理中，部分系統暫時停止服務。
上海商銀公告，今日9:30~11:00本行機房機電設備故障，緊急處理中，部分系統暫時停止服務，包含：便利通語音理財專線、全行ATM交易(含補摺機)；網路銀行(含新網銀、網路ATM、越南網銀及香港網銀)；eWB(全球一路通)、eWB app(全球一路通行動網)；掌上銀；FEDI；整合憑證中心；客服系統；簡訊系統；財富管理系統；eDDA、eACH系統、ACH收款平台；HCE台灣行動支付(卡片管理功能-含金融卡、信用卡)；ACCLINK(授權扣帳系統)；官網各項線上作業的本行客戶身份驗證；Sub-brokerage(複委託系統)；財金QRP繳費平台；智能客服；智能理財。
上海商銀表示，若有非預期之狀況發生，原定時間可能延長，造成您的不便，敬請見諒。
