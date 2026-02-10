正隆越南大擴產！完成平陽造紙廠2.3億美元聯貸案

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆攜手兆豐銀行，完成越南百萬噸級造紙基地2.3億美元聯貸簽約，由（右起）正隆財務處楊坤洺協理、張清標總經理，與兆豐銀行黃永貞總經理、陳建中副總經理代表簽約。正隆／提供
正隆（1904）10日宣布，完成越南平陽造紙廠第三期擴建聯合授信案，由兆豐銀行擔任主辦銀行，聯貸總金額約2.3億美元（1.04兆越盾暨1.9億美元），最終超額認貸達2.17倍。正隆表示，此舉宣告公司在越南打造「百萬噸級、低碳智慧造紙基地」邁出關鍵一步，也充分展現金融機構對公司穩健營運與海外長期布局的高度信心。

銀行團指出，正隆為台灣工紙龍頭、名列全球百大紙業，擁有完整的一條龍製造能力、穩定客戶基礎以及紮實風險控管機制，是本案獲得銀行團踴躍參貸的關鍵因素。本次聯貸資金主要投入平陽造紙廠低碳造紙與智慧製造設備建置，深化AI智能與數位化管理應用，同時提升營運效率與中長期現金流穩定性。

正隆自2005年布局越南紙器市場以來，持續深化在地投資，積極建構工業用紙與紙器一條龍生產體系。目前在越南擁有一座造紙廠與五個紙器廠，並將平陽造紙廠規劃為五期開發的海外核心基地。今年上半年第三期工紙產線擴建完成後，正隆在越南的工紙年產能將從70萬公噸增至100萬公噸，躍升為當地最大低碳智慧造紙基地；不僅支援快速成長的東南亞電子、製造與消費性包裝市場，更彰顯正隆在智慧製造與低碳循環上的領先布局。

除造紙產能外，正隆也同步擴大紙器布局，上半年將於南越濱吉廠增設第二條紙器產線，同時計畫於北越寧平省興建第六座紙器廠，年產能達1.2億平方米，預計2027年上半年投產。屆時，正隆在越南的紙器總產能將突破9億平方米，全面滿足國際科技電子大廠的強勁包裝需求，提升接單穩定度與營運彈性，進一步鞏固區域供應鏈競爭力。

正隆 兆豐銀行 越南
