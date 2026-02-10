台幣升1.18角終結連三貶 封關前有機會向31.5元靠攏

台股昨（9）日報復性反彈，推升新台幣匯率大幅升值，終場以31.56元作收，終結連三貶，單日升值1.18角，成交量22.88億美元。

匯銀估，外資匯入約11億美元，若外資動作不變，封關前有機會向31.5元靠攏。

新台幣昨日以31.63元開出後，隨台股跳空走高，升勢逐步擴大，早盤即升破31.6元關卡，午後在外資買超台股逾200億元的消息激勵下，盤中最高一度升抵31.518元。

匯銀人士指出，有別於上周五外資偏向單邊匯出、抓美元部位，昨日外資反向大舉拋匯，帶動新台幣明顯升值。在外資轉為匯入、整體市場氣氛偏多的情況之下，預期農曆年前新台幣封關匯價有機會向31.5元附近靠攏。

除了熱錢回流因素之外，新台幣匯價亦獲得基本面支撐。匯銀分析指出，台灣1月出口表現亮眼，出口值達657.7億美元，創下單月新高，年增率逼近七成。

其中，資通產品出口更寫下史上最長上升周期，顯示科技產業動能持續強勁，對新台幣匯價形成有力支撐。

回顧上周，受到外資大舉調節台股、資金外流壓力影響，新台幣單周重貶2.1角，周線由紅翻黑。然而隨著本周一台股強勢反彈、外資態度轉趨積極，新台幣終止連三貶，反映資金流向出現明顯轉折。

國際匯市方面，美元指數昨日下跌0.51%，非美元貨幣普遍走升。

韓元、星元分別升值0.49%及0.41%，新台幣單日升值0.37%，居主要亞幣第三，日圓則升值0.19%、人民幣升值0.16%。

匯銀指出，日本首相高市早苗於在國會選舉中以壓倒性優勢勝出之後，市場解讀其立場將偏向弱勢日圓，有利出口，導致日圓兌美元一度走弱，惟當匯價貶至157.7附近後，隨即出現急彈走勢，顯示市場仍然高度關注政策走向與官方的態度。

若觀察今年以來亞幣的表現，星元升值1.37%為最強亞幣，人民幣升值0.87%居次，其餘亞幣皆走貶，其中韓元貶值1.07%最重，新台幣則貶值0.39%、日圓貶值0.02%。

在台股強彈、外資回補及出口基本面支撐下，新台幣短線偏強格局若延續，本周五封關匯價將向31.5元靠攏。