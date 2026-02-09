利多出盡？台指期夜盤上半場伺機反撲 多頭力守關卡

台指期夜盤9日開盤後，在美股電子盤反應日股、美股大漲等利多，反轉下跌下，以32,623點、下跌27點開出後，雖一度翻紅至32,667點、上漲17點，但受美股電子盤疲弱盤整，一度下殺至32,456點、下跌194點，而截至晚間9點30分左右，多頭嘗試反攻，指數跌勢收斂至32,625點、約下跌25點附近遊走。

9日美股電子盤焦點，在於早盤反應日股因首相國會大選獲勝、大漲逾2,000點後，隨日股收盤，道瓊、那斯達克、標普電子盤也開始翻黑下跌，加上中東緊張情勢未解，布蘭特、WTI西惠州等國際原油價格上漲均逾1%中，美國10年期殖利率反彈，比特幣、乙太幣再次反轉下跌下，美股電子盤呈弱勢整理格局，也左右台指期夜盤在上半場的走勢，但多頭仍嘗試反撲。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,825元、平盤附近遊走，電子期下跌0.11%、半導體期下跌約0.67%，中型100期貨指數下跌0.18%。

台股6日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲621點，收32,404點，其中，外資現貨買超247.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,517口至23,585口；投信買超7億元，自營商買超106.7億元，三大法人合計買超361.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，9日台股開高走高、收紅K棒，延續短多力道，指數站上所有短期均線，日KD指標於50附近或將交叉向上，即便成交金額略嫌不足，主要是農曆春節長假效應所致，應無礙短多於農曆年前後挑戰32,996高點。