國泰世華、臺銀主辦 南亞360億ESG永續聯貸簽約

台塑企業台塑（1301）、南亞、台化公司合計1,000億元聯貸案於昨（9）日完成簽約，為台塑企業十年來最大規模聯貸案；其中，南亞360億元聯合授信案由國泰世華銀行擔任額度管理銀行、臺灣銀行擔任擔保品管理銀行。

本案在各金融同業踴躍響應，充分展現銀行團對於南亞經營實力與未來轉型發展的高度肯定。本聯貸案資金用途為充實營運周轉金暨償還既有負債，以前瞻研發配置，支持南亞在電子材料、新世代工程塑膠及玻纖複合材料等高技術門檻領域的投資布局。

本聯貸案特別導入ESG永續連結機制，依企業營運特性與永續推動進程訂定KPI（關鍵績效指標）及SPT（永續表現目標），涵蓋塑化產業高度關注的溫室氣體排放密集度，以及硫氧化物排放量等核心項目。在來年檢視企業永續表現時，如有達到所設定的SPT，南亞將適用依合約訂定的較低利率，鼓勵企業持續強化永續作為與深化永續治理，盼能攜手南亞共同為加速減碳、防制汙染與製程優化貢獻心力，推動生產線朝低碳化與高值化升級，持續邁向2050年碳中和目標。

作為聯貸額度管理銀行的國泰世華銀行，擁有豐富的結構融資與聯貸經驗，長年協助高科技產業、數位網通、危老都更與數據中心等具發展潛力的利基型產業，以精準的財務專業和遍及海內外的集團網絡，提供客戶量身訂製的財務建議與解決方案。國泰世華亦持續透過金融力量，推出多樣化服務，包含多種永續授信方案，全台獨有的永續薪轉服務及協助企業客戶轉投資的融資服務，更引入各領域專家協作，強化客戶「一站式」體驗，協助客戶更靈活推動營運策略與全球布局。

作為擔保品管理銀行的臺灣銀行，於國內聯貸市場維持領導地位，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2025年於台灣聯貸市場擔任統籌主辦行及額度分銷行排名蟬聯雙料冠軍，已連續七年蟬聯雙料冠軍，專業表現備受各界肯定。