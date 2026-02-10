元大壽春節服務不打烊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽春節期間服務不打烊，提供多項暖心措施，守護保戶安心過好年。元大人壽／提供
元大人壽春節期間服務不打烊，提供多項暖心措施，守護保戶安心過好年。元大人壽／提供

為迎接長達九天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠利率紓困等方案，滿足保戶春節期間資金靈活調度的需求，並以不間斷的服務在春節期間陪伴保戶共迎金馬年。

元大人壽針對生存保險金、滿期保險金給付日為2月12日至2月22日（含）的應給付件，將提前給付給保戶，讓保戶可於年節前收到保險金，若保戶選擇電匯給付，將統一於2月12日匯款，若選擇支票給付，將分批於2月5日前寄發支票。元大人壽提醒保戶，可靈活運用此筆保險金，無論是作為年節開支，或是用於強化投資與保障，都可以提前規劃，讓自己的資產配置再升級。

除此之外，元大人壽保戶若希望能更充裕運用資金、提早做好過年準備，而有保單借款之需求，可先備齊保單借款申請文件，並於2月11日（含）前送達元大人壽，元大人壽將會於2月12日前完成匯款作業。此外，元大人壽亦暖心地提供保單借款優惠利率紓困方案，協助保戶過好年，詳細申請細節請參考官網保戶服務訊息。

長達九天的連續假期正是全家出遊的好時機，元大人壽提醒，可透過網路投保購買元大人壽旅行平安險，投保流程方便又快速；若有其他服務需求，亦可撥打元大人壽客戶服務專線0800-088-008，每日上午9時至晚間10時皆有專人接聽，其餘時間可選擇語音留言，上班日將由專人電話回覆，也可多加利用24小時智能客服線上服務。此外，官網的「保戶園地」或iCare App皆可進行保單查詢、資料變更及理賠線上申請等服務。

過年期間也是詐騙集團猖獗的高峰期，元大人壽透過多元化管道為民眾守護財產安全，例如：加入Whoscall認證企業、在官方網站設置全新的防制詐騙專區，定期更新常見的詐騙樣態，並提供元大人壽官方網址、官方社群、官方App等辨識方式，建構安全防詐網。

給付 保險 詐騙集團
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節關懷機構長者及兒少 衛福部贈紅包、加菜金

春節將至 台北花卉批發市場連5天、108小時不打烊

中國4海警船春節前夕侵擾金門 海巡部署拒止驅離

杜絕走私偷渡 馬祖海巡啟動春節威力掃蕩

相關新聞

台幣升1.18角終結連三貶 封關前有機會向31.5元靠攏

台股昨（9）日報復性反彈，推升新台幣匯率大幅升值，終場以31.56元作收，終結連三貶，單日升值1.18角，成交量22.8...

政策紅利加持 六壽險投資鎖定基建、綠能

金管會日前宣布壽險業七大投資鬆綁措施，確定可投資基礎建設、創投基金、策略產業投資的風險係數，壓低資本計提成本。在政策紅利...

壽險2025年綠能投資上看3,000億元

壽險業去年投資國內綠能成果豐碩，六大壽險業者去年綠能投資總金額上看3,000億元，六大壽險各有百億元至千億元投資金額，投...

三金控獲利 寫最旺元月

繼玉山金、國票金後，永豐金昨（9）日公布2026年1月自結稅後純益51億元，改寫史上同期新高，年增76%，每股稅後純益（...

國泰世華、臺銀主辦 南亞360億ESG永續聯貸簽約

台塑企業台塑、南亞、台化公司合計1,000億元聯貸案於昨（9）日完成簽約，為台塑企業十年來最大規模聯貸案；其中，南亞36...

元大壽春節服務不打烊

為迎接長達九天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。