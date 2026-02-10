三金控獲利 寫最旺元月
繼玉山金（2884）、國票金後，永豐金昨（9）日公布2026年1月自結稅後純益51億元，改寫史上同期新高，年增76%，每股稅後純益（EPS）0.35元，居目前已公布的三家金控之首，玉山金為0.25元、國票金0.13元。
三家金控1月獲利同步寫下「最旺元月」，但動能結構出現差異。永豐金單月賺51億元居冠，玉山金40.2億元居次，國票金為4.8億元；其中，永豐金在銀行本業、證券手續費與併購資源整合三線並進下，獲利結構更加多元。
永豐金1月獲利大幅成長，主要來自永豐銀行獲利動能強勁。永豐銀行已連續第五年元月獲利創同期新高，1月稅後純益34.7億元，年增37%，受惠利息淨收益與手續費淨收益同步雙位數成長，年增率分別達30%與21%。
合併京城銀行後也帶來挹注。京城銀1月稅後純益6.2億元，主要來自國際租賃處分利益2.8億元，但該筆收益用以調減商譽，金控當月僅認列權益法收益3.4億元，一次性收益對報表影響有限。
