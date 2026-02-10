三金控獲利 寫最旺元月

經濟日報／ 記者任珮云廖珮君／台北報導

玉山金（2884）、國票金後，永豐金昨（9）日公布2026年1月自結稅後純益51億元，改寫史上同期新高，年增76%，每股稅後純益（EPS）0.35元，居目前已公布的三家金控之首，玉山金為0.25元、國票金0.13元。

三家金控1月獲利同步寫下「最旺元月」，但動能結構出現差異。永豐金單月賺51億元居冠，玉山金40.2億元居次，國票金為4.8億元；其中，永豐金在銀行本業、證券手續費與併購資源整合三線並進下，獲利結構更加多元。

永豐金1月獲利大幅成長，主要來自永豐銀行獲利動能強勁。永豐銀行已連續第五年元月獲利創同期新高，1月稅後純益34.7億元，年增37%，受惠利息淨收益與手續費淨收益同步雙位數成長，年增率分別達30%與21%。

合併京城銀行後也帶來挹注。京城銀1月稅後純益6.2億元，主要來自國際租賃處分利益2.8億元，但該筆收益用以調減商譽，金控當月僅認列權益法收益3.4億元，一次性收益對報表影響有限。

永豐 玉山 利息
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

合併效益顯現 永豐金自結元月獲利51億元創歷史新高、年增近8成

玉山金攜六師公會快樂捐血

台新新光金董娘買自家股

國票金經營權前哨戰開打 美麗華家族黃春發親上陣為哪樁？

相關新聞

台幣升1.18角終結連三貶 封關前有機會向31.5元靠攏

台股昨（9）日報復性反彈，推升新台幣匯率大幅升值，終場以31.56元作收，終結連三貶，單日升值1.18角，成交量22.8...

政策紅利加持 六壽險投資鎖定基建、綠能

金管會日前宣布壽險業七大投資鬆綁措施，確定可投資基礎建設、創投基金、策略產業投資的風險係數，壓低資本計提成本。在政策紅利...

壽險2025年綠能投資上看3,000億元

壽險業去年投資國內綠能成果豐碩，六大壽險業者去年綠能投資總金額上看3,000億元，六大壽險各有百億元至千億元投資金額，投...

三金控獲利 寫最旺元月

繼玉山金、國票金後，永豐金昨（9）日公布2026年1月自結稅後純益51億元，改寫史上同期新高，年增76%，每股稅後純益（...

國泰世華、臺銀主辦 南亞360億ESG永續聯貸簽約

台塑企業台塑、南亞、台化公司合計1,000億元聯貸案於昨（9）日完成簽約，為台塑企業十年來最大規模聯貸案；其中，南亞36...

元大壽春節服務不打烊

為迎接長達九天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。