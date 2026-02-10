壽險2025年綠能投資上看3,000億元

壽險業去年投資國內綠能成果豐碩，六大壽險業者去年綠能投資總金額上看3,000億元，六大壽險各有百億元至千億元投資金額，投資範圍從大規模的地標性建築、綠色債券投資，到專案運用的太陽能、離岸風電、儲能設施等，但股票和固定收益仍是壽險業的核心資產配置，整體國內公共投資的參與度呈現穩健、逐步加碼的投資趨勢。

國泰人壽以2024至2025年參與低碳綠能投資為例，2024年相關投資金額達2,591億元，包含約483億元的綠色債券配置，2025年綠能相關投資金額亦超過2,000億元。