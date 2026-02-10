政策紅利加持 六壽險投資鎖定基建、綠能

金管會日前宣布壽險業七大投資鬆綁措施，確定可投資基礎建設、創投基金、策略產業投資的風險係數，壓低資本計提成本。在政策紅利加持下，六大壽險業者規劃2026年鎖定再生能源、水資源處理、資料中心、智慧倉儲及新興綠能等五大領域，部分業者透過增加創投及私募股權基金間接投資，提高基礎建設與公建投資占比。

國泰人壽指出，今年積極關注國內公共建設和基礎建設相關投資機會，無論股權或債券類投資，只要符合保險資金需求均樂意參與評估，未來關注投資領域有四，一是再生能源產業，該領域是政府能源轉型和淨零排放的政策核心，具長期政策支持與穩定的現金流特性，與保險資金追求長期穩健報酬特性高度契合，如太陽能、風電等領域均關注優質的投資機會；二是水資源處理與循環利用，由於氣候變遷與乾旱風險增加，再生水利用成為基礎建設的重要一環，這類資產通常具備購水合約與穩定收益，符合保險資金運用需求。

三是資料中心與數位基礎建設，隨著AI應用、雲端運算和物聯網的快速發展，資料中心成為企業數位轉型的核心，低延遲運算和資料本地化推升資料中心的需求快速成長，屬於前瞻性產業；四是其他符合公共利益又兼具穩健報酬的投資標的，如智慧倉儲和物流事業等，均是國壽的重點投資觀察領域。

富邦人壽表示，將持續擴大布局綠能投資，包括風力、地熱、生質、海洋能及小水力等多元型態能源，同時也將關注醫療衛生、商業物流和基礎建設等具備長期穩定收益的公建投資機會。

南山人壽則強調，將評估符合壽險業資金流量匹配需求的公建案件，或透過公建基金、證券化標的及子公司等多元投資方式參與國內建設。南山人壽於新北市投資的地上權案中，預計今年下半年將啟用的淡水沙崙文創教育園區，其投資金額含權利金與興建成本超過40億元，未來將作為南山企業大學場域，以淡海輕軌連結漁人碼頭，帶動沙崙海岸線的發展。

新光人壽指出，有鑒於公建與綠能投資期程橫跨開發、興建與營運階段，未來除直接投資外，為提升資金運用效率，也不排除透過創投或私募股權基金間接投資，持續提高公共投資和基礎建設相關配置比重。

台灣人壽表示，將在責任投資制度下，持續搜尋符合標準的公共建設與綠能案件，讓保險資金兼顧報酬與影響力。

凱基人壽亦指出，將配合政府政策與公司目標，持續評估具合理報酬的公建及綠能投資案。