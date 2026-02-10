政策紅利加持 六壽險投資鎖定基建、綠能

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
再生能源示意圖。 聯合報系資料照
再生能源示意圖。 聯合報系資料照

金管會日前宣布壽險業七大投資鬆綁措施，確定可投資基礎建設、創投基金、策略產業投資的風險係數，壓低資本計提成本。在政策紅利加持下，六大壽險業者規劃2026年鎖定再生能源、水資源處理、資料中心、智慧倉儲及新興綠能等五大領域，部分業者透過增加創投及私募股權基金間接投資，提高基礎建設與公建投資占比。

國泰人壽指出，今年積極關注國內公共建設和基礎建設相關投資機會，無論股權或債券類投資，只要符合保險資金需求均樂意參與評估，未來關注投資領域有四，一是再生能源產業，該領域是政府能源轉型和淨零排放的政策核心，具長期政策支持與穩定的現金流特性，與保險資金追求長期穩健報酬特性高度契合，如太陽能、風電等領域均關注優質的投資機會；二是水資源處理與循環利用，由於氣候變遷與乾旱風險增加，再生水利用成為基礎建設的重要一環，這類資產通常具備購水合約與穩定收益，符合保險資金運用需求。

三是資料中心與數位基礎建設，隨著AI應用、雲端運算和物聯網的快速發展，資料中心成為企業數位轉型的核心，低延遲運算和資料本地化推升資料中心的需求快速成長，屬於前瞻性產業；四是其他符合公共利益又兼具穩健報酬的投資標的，如智慧倉儲和物流事業等，均是國壽的重點投資觀察領域。

富邦人壽表示，將持續擴大布局綠能投資，包括風力、地熱、生質、海洋能及小水力等多元型態能源，同時也將關注醫療衛生、商業物流和基礎建設等具備長期穩定收益的公建投資機會。

南山人壽則強調，將評估符合壽險業資金流量匹配需求的公建案件，或透過公建基金、證券化標的及子公司等多元投資方式參與國內建設。南山人壽於新北市投資的地上權案中，預計今年下半年將啟用的淡水沙崙文創教育園區，其投資金額含權利金與興建成本超過40億元，未來將作為南山企業大學場域，以淡海輕軌連結漁人碼頭，帶動沙崙海岸線的發展。

新光人壽指出，有鑒於公建與綠能投資期程橫跨開發、興建與營運階段，未來除直接投資外，為提升資金運用效率，也不排除透過創投或私募股權基金間接投資，持續提高公共投資和基礎建設相關配置比重。

台灣人壽表示，將在責任投資制度下，持續搜尋符合標準的公共建設與綠能案件，讓保險資金兼顧報酬與影響力。

凱基人壽亦指出，將配合政府政策與公司目標，持續評估具合理報酬的公建及綠能投資案。

基礎建設 再生能源 報酬
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

壽險買債稱冠 掃貨5,937億

智慧經營／南山人壽總經理范文偉 打造有溫度的保險

壽險業看美債波動 衝擊有限

彰化永靖鄉送春聯 預告兩大公共建設春節後有好消息

相關新聞

台幣升1.18角終結連三貶 封關前有機會向31.5元靠攏

台股昨（9）日報復性反彈，推升新台幣匯率大幅升值，終場以31.56元作收，終結連三貶，單日升值1.18角，成交量22.8...

政策紅利加持 六壽險投資鎖定基建、綠能

金管會日前宣布壽險業七大投資鬆綁措施，確定可投資基礎建設、創投基金、策略產業投資的風險係數，壓低資本計提成本。在政策紅利...

壽險2025年綠能投資上看3,000億元

壽險業去年投資國內綠能成果豐碩，六大壽險業者去年綠能投資總金額上看3,000億元，六大壽險各有百億元至千億元投資金額，投...

三金控獲利 寫最旺元月

繼玉山金、國票金後，永豐金昨（9）日公布2026年1月自結稅後純益51億元，改寫史上同期新高，年增76%，每股稅後純益（...

國泰世華、臺銀主辦 南亞360億ESG永續聯貸簽約

台塑企業台塑、南亞、台化公司合計1,000億元聯貸案於昨（9）日完成簽約，為台塑企業十年來最大規模聯貸案；其中，南亞36...

元大壽春節服務不打烊

為迎接長達九天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。